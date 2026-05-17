Vaison-la-Romaine : Janssens Immobilier confie son agence à deux expertes locales

Janssens Immobilier Knight Frank confie son agence de Vaison-la-Romaine à Céline Hubert et Diane de la Tullaye, deux professionnelles du marché local.

Janssens Immobilier Knight Frank poursuit son développement dans le sud-est avec une nouvelle organisation à Vaison-la-Romaine. L’agence locale est désormais dirigée par Céline Hubert et Diane de la Tullaye, deux professionnelles implantées de longue date sur le marché immobilier de la Drôme Provençale et du Pays Voconce.

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer son ancrage territorial sur les marchés résidentiels recherchés entre le Mont Ventoux et les Baronnies.

Newsletter MySweetimmo

Deux professionnelles locales à la tête de l’agence

Céline Hubert et Diane de la Tullaye connaissent bien le secteur de Vaison-la-Romaine, ses villages et le marché des propriétés de caractère. Leur expérience leur a permis de développer un réseau local et une clientèle française comme internationale.

« Diriger l’agence de Vaison-la-Romaine représente pour nous une évidence. Nous connaissons ce territoire dans ses moindres nuances, ses biens, mais aussi les attentes d’une clientèle en quête d’authenticité et de qualité de vie », confie Céline Hubert.

Les deux professionnelles évoquent également une convergence de vision avec les équipes du groupe Janssens Immobilier Knight Frank, autour d’une approche fondée sur la proximité et la connaissance du terrain.

« La Drôme Provençale et le Pays Voconce offrent un équilibre rare entre nature, patrimoine et art de vivre. Nous sommes très heureuses de poursuivre cette aventure sous l’enseigne Janssens Immobilier Knight Frank », ajoute Diane de la Tullaye.

À lire aussi Immobilier Marseillan : Des logements neufs dès 169 000 euros pour séduire les primo-accédants

Un marché recherché entre Vaucluse et Drôme Provençale

Le secteur de Vaison-la-Romaine attire depuis plusieurs années des acquéreurs à la recherche d’un environnement moins dense que les zones littorales, tout en conservant un fort attrait patrimonial et paysager.

Mas en pierre, bastides rénovées, maisons de village ou propriétés avec vue composent une offre particulièrement recherchée dans cette partie du Vaucluse et de la Drôme Provençale.

Le marché reste soutenu par une demande pour des résidences offrant davantage d’espace, de nature et de qualité de vie. Cette attractivité concerne aussi bien les résidences principales que secondaires.

Janssens mise sur l’ancrage local et la visibilité internationale

Avec cette reprise d’agence, Janssens Immobilier Knight Frank consolide sa présence sur un axe couvrant le Ventoux, le Luberon et la Côte d’Azur. Le groupe compte aujourd’hui une dizaine d’agences entre le sud du Vaucluse et Saint-Tropez.

L’appui du réseau international Knight Frank permet également d’élargir la visibilité des biens auprès d’une clientèle étrangère, tout en conservant une implantation locale forte.

« Leur expertise du terrain et leur connaissance du marché local sont de véritables atouts pour le groupe. Cette reprise illustre notre volonté de nous entourer de professionnels engagés, capables d’incarner pleinement l’identité et les valeurs de Janssens Immobilier Knight Frank », souligne Rudi Janssens, fondateur du groupe.

L’agence de Vaison-la-Romaine poursuivra son activité autour de biens résidentiels de caractère, dans un marché où la connaissance fine du territoire reste un élément clé de différenciation.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements