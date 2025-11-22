Immobilier Saint-Raphaël : Exceptionnelle villa sur la Corniche d’Or proposée en vente aux enchères
La Villa Corallina est une pépite face à la Méditerranée. Elle déploie ses 224 m² sur le front de mer de la Corniche d’Or. Elle sera proposée en vente aux enchères immobilières du 3 au 7 décembre.
Anciennement proposée à 7 000 000 €, la Villa Corallina, cette exceptionnelle maison, les pieds dans l’eau, offre une vue panoramique sur la Méditerranée et un accès direct à la mer dans un domaine fermé et sécurisé.
Elle sera proposée en vente aux enchères immobilières par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty en collaboration avec Sotheby’s Concierge Auctions du 3 au 7 décembre. Les offres d’ouverture sont attendues entre 2 000 000 € et 4 000 000 €.
Nichée entre Cannes et Saint-Tropez, la Villa Corallina, bénéficie d’une position exceptionnelle face à la mer et aux roches rouges de l’Estérel. Elle se déploie sur le front de mer de la Corniche d’Or, à Anthéor.
Un style contemporain
D’une surface habitable d’environ 224 m², la villa déploie des volumes généreux et des lignes épurées dans un style contemporain.
La vaste pièce de vie, baignée de lumière et ouverte sur l’extérieur, comprend un salon et une salle à manger spacieux, ainsi qu’une cuisine entièrement équipée. Trois grandes suites, dont une de plain-pied, offrent confort et intimité, chacune avec terrasse et panorama sur la mer.
Un jardin paysager sur les roches rouges de l’Estérel
Le terrain paysager plat d’environ 1 040 m² complète ce cadre d’exception, avec piscine, jacuzzi chauffé et multiples espaces de détente face à l’eau, donnant l’impression d’un véritable havre privé suspendu au-dessus de la Méditerranée. La villa dispose également d’un abri pour véhicules.
Architecture moderne, finitions haut de gamme, espaces de réception généreux et jardin paysager avec piscine en font un bien rare sur la Côte d’Azur.