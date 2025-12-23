Noël : Bricks propose une carte cadeau pour initier vos proches à l’investissement immobilier à partir de 10 €

En manque d’idée, même à la veille de Noël ? Bricks.co, plateforme d’investissement participatif, a la solution : la carte-cadeau Bricks, avec un montant à offrir pour investir dans des projets immobiliers.

La carte cadeau BRICKS pour Noel

Par MySweetImmo , le 23 décembre 2025, mis à jour le 22 décembre 2025
Pour les personnes qui cherchent un cadeau de Noël original, pour changer des pulls trop grands, des parfums trop forts, ou des gadgets qu’on oublie dès janvier, voici une idée originale à mettre sous le sapin : la carte cadeau Bricks pour initier votre père, votre mère ou même pour vos enfants qui démarrent la vie active à l’investissement immobilier à partir de 10 €.

Pourquoi cette carte cadeau change des cadeaux traditionnels?

Parce que vous n’offrez pas “quelque chose”, vous offrez une possibilité : celle de commencer à investir dans l’immobilier, facilement. C’est simple, élégant, et terriblement moderne.

Le premier cadeau qui rapporte !

Vous choisissez le montant, que ce soit 10€, 20€, 50€, 100€ ou plus… C’est vous qui décidez. Et la personne à qui vous l’offrez pourra utiliser ce montant pour investir sur les projets de son choix dans l’application Bricks.

Le Bonus…

Si la personne n’a pas encore de compte Bricks, elle devient automatiquement votre filleule au moment où elle utilise la carte cadeau. Résultat : Vous lui offrez un vrai coup de pouce pour démarrer l’investissement, vous profitez des avantages du parrainage et vous créez ensemble une première victoire financière C’est le cadeau gagnant-gagnant par excellence 

