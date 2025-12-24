Immobilier Chamonix : Découvrez 3 chalets de famille comme on n’en fera plus !

Laissez-vous séduire par la sélection de chalets, de style traditionnel, de taille imposante et avec des vues époustouflantes, à Chamonix, proposée par Athena Advisers.

Il y a des chalets à la montagne qui font rêver … Athena Advisers propose une sélection de chalets pour toute la famille, à l’authenticité et au charme indiscutables à Chamonix, véritable paradis hivernal offrant plus de 150 km de pistes, 2 snowparks et 15 000 hectares dédiés au ski hors-piste et au ski de randonnée. Des chalets comme on en voit peu et comme on n’en fera plus !

Chalet à La Frasse : un chalet familial avec vue sur le massif du Mont-Blanc

Situé dans le quartier prisé et paisible de La Frasse à Chamonix, ce chalet de 5 chambres est un véritable havre de paix au cœur des montagnes. Situé à proximité des installations sportives de la station (patinoire, courts de tennis, etc.), il est exposé sud-est et bénéficie d’un excellent ensoleillement durant la période hivernale.

Le chalet a été méticuleusement conçu pour créer une résidence familiale moderne offrant de généreux espaces de vie et de réception. Revêtu de pierre traditionnelle avec des finitions en bois et une toiture en pente, le chalet est équipé d’un ascenseur privatif desservant les trois niveaux et offre depuis les étages supérieurs une vue panoramique exceptionnelle sur le massif du Mont-Blanc.

Le premier étage de la propriété comprend une vaste cuisine entièrement équipée qui s’ouvre sur un impressionnant espace de vie et de réception de 137 m² avec une cheminée centrale. Des baies vitrées coulissantes donnent accès à une grande terrasse orientée sud-est offrant une vue spectaculaire et dégagée.

Un escalier ouvert en métal et bois relie l’étage supérieur au rez-de-jardin, où se trouvent trois chambres doubles aux dimensions généreuses, chacune dotée d’une salle de bains privative et d’un accès à une terrasse extérieure donnant sur le jardin paysager. Cet étage comprend également une chambre dortoir avec lits superposés, parfaitement adaptée pour accueillir les jeunes invités.

Enfin, le niveau inférieur du chalet offre de nombreux espaces de rangement et comprend une grande cave, un local technique ainsi qu’un garage multi-véhicules équipé d’un monte-voiture.

Clos du Savoy : Un chalet d’une surface impossible à construire aujourd’hui

Niché au cœur de Chamonix, ce chalet se déploie sur plus de 550 m². Construit en 2018 avec des matériaux de première qualité, chêne, marbre et granit, le chalet dispose d’intérieurs spacieux, d’un ascenseur interne et de vastes baies vitrées offrant des vues saisissantes sur toute la chaine du Mont-Blanc.

Situé dans le quartier recherché du Clos du Savoy, à seulement quelques minutes à pied du centre de Chamonix, le chalet bénéficie d’un accès direct aux pistes de Brévent-Flégère, le domaine skiable du Clos du Savoy étant accessible directement depuis le jardin.

Cette situation privilégiée combine l’animation du village – cafés, boutiques et transports – à la proximité immédiate du ski, de la randonnée et de toutes les activités que propose Chamonix quelle que soit la saison.

Ce qui rend ce chalet exceptionnel est qu’avec les nouvelles restrictions, les chalets de cette taille ne sont plus autorisés à Chamonix. Le chalet est composé de 7 chambres, d’un espace bien-être avec sauna et salle de sport, ainsi qu’un studio indépendant de 21 m². Chaque étage est desservi par un ascenseur interne et bénéficie d’un balcon ou d’une terrasse privée.

Le jardin offre une intimité totale, tandis que les larges baies vitrées et les matériaux naturels assurent une ambiance alpine élégante et contemporaine.

Les Tines : un chalet qui bluffe par son architecture

Ce magnifique chalet à l’architecture contemporaine se situe dans le quartier des Tines, à 15 minutes en train d’Argentière, du domaine skiable des Grands Montets et à proximité immédiate du golf 18 trous de Chamonix.

Niché dans une impasse paisible à seulement cinq minutes en voiture des remontées mécaniques de la Flégère, il bénéficie d’un accès direct à de nombreux sentiers de randonnée. Entouré de forêts, il offre une vue panoramique exceptionnelle des Drus jusqu’au Mont Blanc.

Nichée dans un quartier résidentiel paisible de Chamonix, à deux pas des remontées mécaniques et du prestigieux secteur des Praz, cette magnifique propriété contemporaine, dotée d’une grande piscine extérieure et d’espaces dédiés à la santé et au bien-être, est le parfait cocon familial à la montagne.

Les Tines propose une multitude d’activités de loisirs (parc accrobranche, paintball, laser game, parc de jeux pour enfants, etc.). Chamonix, permet un large choix de boutiques, bars et restaurants, dont le prestigieux Albert 1er, restaurant étoilé Michelin du chef Damien Leveau. Une école primaire internationale est également accessible à proximité, dans la commune d’Argentière.

Installé sur un plateau ensoleillé et entouré d’arbres, le chalet présente une architecture semi-circulaire unique, avec la résidence principale et la maison d’hôtes disposées autour d’un jardin paysager et d’une grande piscine extérieure.

Doté de grandes baies vitrées qui baignent l’intérieur de lumière naturelle, le chalet offre plus de 460 m² d’espace habitable, comprenant une somptueuse suite parentale, un espace de vie décloisonné, une salle de jeux et un bar. Le rez-de-chaussée s’ouvre sur une vaste terrasse offrant une vue panoramique exceptionnelle sur le massif du Mont-Blanc.

La propriété dispose aussi d’une salle de sport et d’un espace bien-être complet avec piscine jacuzzi, hammam et sauna. Un mazot traditionnel en bois de 143 m² peut servir de maison d’hôtes indépendante. Le chalet bénéficie également d’un garage double et de nombreux espaces de rangement sur la propriété.

