Prix de l’immobilier à Toulon : les clés du marché en février 2026
Le point complet sur le marché immobilier à Toulon: prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.
Située dans le Var, la commune compte 178 745 habitants. Les résidences secondaires représentent 2,5 % du parc, le taux de vacance atteint 3,8 % et les propriétaires occupants constituent 21 % des ménages. Le revenu médian annuel s’élève à 30 731 €. Le délai moyen de vente est de 45 jours.
Vous êtes propriétaire à Toulon ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?
MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Toulon, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.
Un marché immobilier structuré par un écart de 1 095 €/m²
Le prix moyen des appartements s’établit à 3 287 €/m². Le prix moyen des maisons atteint 4 382 €/m². Le différentiel entre habitat collectif et individuel ressort à 1 095 €/m².
Appartements : +7,0 % sur un an
Sur un mois, les prix des appartements reculent de –0,2 %. Sur trois mois, la variation atteint +1,4 %. Sur un an, les valeurs progressent de +7,0 %.À moyen terme, l’évolution cumulée ressort à +2,4 % sur trois ans et à +15,7 % sur cinq ans.
Maisons : +1,1 % sur un an
Les prix des maisons progressent de +0,4 % sur un mois et de +1,8 % sur trois mois. Sur un an, la variation atteint +1,1 %. Sur trois ans, l’évolution cumulée ressort à +3,7 %, tandis que sur cinq ans, elle atteint +12,1 %.
Des écarts de prix selon la typologie des biens
Avec un différentiel de 1 095 €/m² entre appartements et maisons, la typologie du bien influence significativement le niveau de prix observé à Toulon. Au sein de chaque segment, les variations au mètre carré dépendent de la surface, de la localisation et des caractéristiques propres au bien.
Des loyers à 15,5 €/m², pour un rendement moyen de 5,3 %
Les appartements se louent en moyenne 15,0 €/m², contre 17,3 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen s’établit à 15,5 €/m². Le rendement locatif brut ressort à 5,5 % pour les appartements et à 4,7 % pour les maisons, soit 5,3 % en moyenne. Le taux de vacance de 3,8 % constitue un paramètre à intégrer dans l’analyse locative.
Combien coûte un T2 à Toulon ?
Pour faciliter la comparaison, MySweetImmo retient un bien « standard » de type T2 de 40 m².Au prix moyen de 3 287 €/m² pour un appartement, l’acquisition d’un T2 de 40 m² représente un budget estimatif de 131 480 €. Sur la base d’un loyer moyen de 15,0 €/m², le loyer mensuel estimatif atteint 600€. Le rendement locatif brut s’établit à 5,5 % sur douze mois.
Structure du parc et contexte socio-économique
Les résidences secondaires représentent 2,5 % du parc immobilier. Le taux de vacance s’établit à 3,8 %. Les propriétaires occupants constituent 21 % des ménages. Le revenu médian annuel de 30 731 € (Insee) est à mettre en perspective avec un prix moyen de 3 534 €/m². La durée moyenne de commercialisation ressort à 45 jours.
Les conseils de MySweetImmo
Si vous achetez. Les évolutions diffèrent selon la typologie, avec +7,0 % sur un an pour les appartements et +1,1 % pour les maisons. L’analyse précise du segment ciblé reste déterminante.
Si vous vendez. Les évolutions cumulées sur cinq ans (+15,7 % pour les appartements et +12,1 % pour les maisons) doivent être intégrées dans la stratégie de fixation du prix.
Si vous investissez. Les rendements locatifs bruts compris entre 4,7 % et 5,5 % constituent un élément structurant de l’analyse, en tenant compte d’un taux de vacance de 3,8 %.
Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².