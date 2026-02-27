Prix de l’immobilier à Bandol : Les clés du marché en février 2026
Le point complet sur le marché immobilier à Bandol: prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.
Située dans le Var, la commune compte 8 403 habitants. Les résidences secondaires représentent 58,1 % du parc immobilier, le taux de vacance atteint 4,6 % et les propriétaires occupants constituent 26 % des ménages. Le revenu médian annuel s’élève à 40 044 €.
Vous êtes propriétaire à Bandol ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Bandol, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.
Un marché immobilier structuré par un écart de 267 €/m²
Le prix moyen des appartements s’établit à 6 432 €/m². Le prix moyen des maisons atteint 6 699 €/m². Le différentiel entre habitat collectif et individuel ressort à 267 €/m².
Appartements : –1,1 % sur un an
Sur un mois, les prix des appartements reculent de –0,7 %. Sur trois mois, la variation atteint –3,0 %. Sur un an, les valeurs reculent de –1,1 %. À moyen terme, l’évolution cumulée ressort à –0,9 % sur trois ans et à +13,6 % sur cinq ans.
Maisons : +1,1 % sur un an
Les prix des maisons progressent de +0,4 % sur un mois et de +1,8 % sur trois mois. Sur un an, la variation atteint +1,1 %. Sur trois ans, l’évolution cumulée ressort à +0,3 %, tandis que sur cinq ans, elle atteint +19,9 %.
Des écarts de prix selon la typologie des biens
Avec un différentiel de 267 €/m² entre appartements et maisons, la typologie du bien influence le niveau de prix observé à Bandol. Au sein de chaque segment, les écarts au mètre carré dépendent de la surface, de l’emplacement et des caractéristiques intrinsèques du bien.
Des loyers à 19,3 €/m², pour un rendement moyen de 3,6 %
Les appartements se louent en moyenne 18,5 €/m², contre 21,6 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen s’établit à 19,3 €/m². Le rendement locatif brut ressort à 3,4 % pour les appartements et à 3,9 % pour les maisons, soit 3,6 % en moyenne. La part élevée de résidences secondaires (58,1 %) structure fortement le parc immobilier local. Le taux de vacance de 4,6 % reste contenu.
Combien coûte un T2 à Bandol ?
Pour faciliter la comparaison, MySweetImmo retient un bien « standard » de type T2 de 40 m². Au prix moyen de 6 432 €/m² pour un appartement, l’acquisition d’un T2 de 40 m² représente un budget estimatif de 257 280 €. Sur la base d’un loyer moyen de 18,5 €/m², le loyer mensuel estimatif atteint 740€. Le rendement locatif brut s’établit à 3,4 % sur douze mois.
Structure du parc et contexte socio-économique
Les résidences secondaires représentent 58,1 % du parc immobilier. Le taux de vacance s’établit à 4,6%. Les propriétaires occupants constituent 26 % des ménages. Le revenu médian annuel de 40 044 € (Insee) est à mettre en perspective avec un prix moyen de 6 499 €/m².
Les conseils de MySweetImmo
Si vous achetez. Les évolutions sur un an diffèrent selon la typologie, avec –1,1 % pour les appartements et +1,1 % pour les maisons. L’analyse du segment ciblé reste déterminante.
Si vous vendez. Les évolutions cumulées sur cinq ans (+13,6 % pour les appartements et +19,9 % pour les maisons) doivent être intégrées dans la stratégie de fixation du prix.
Si vous investissez. Les rendements locatifs bruts compris entre 3,4 % et 3,9 % constituent un élément structurant de l’analyse, en tenant compte d’une part élevée de résidences secondaires et d’un taux de vacance de 4,6%.
Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².