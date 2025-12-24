Immobilier Couëron : La Nantaise d’Habitations construit 10 logements sociaux écologiques et responsables
À Couëron, La Nantaise d’Habitations développe Les Faneurs, un programme de 10 logements sociaux exemplaire, conjuguant construction bois-paille, conception passive et aménagement paysager durable au cœur du quartier de la Chabossière.
La Nantaise d’Habitations engage la construction d’une opération de 10 logements sociaux, baptisée “Les Faneurs”, dans le quartier de la Chabossière à Couëron près de Nantes.
Un engagement fort en faveur de la construction durable
Implanté à l’angle de la rue des Faneurs et de la rue de l’Islette, ce programme s’inscrit sur une parcelle communale jusqu’alors inutilisée.
Pensé avec un parti pris environnemental fort, il associe matériaux biosourcés, conception d’inspiration passive, gestion douce des eaux pluviales et intégration paysagère soignée avec 6 maisons individuelles en construction bois/paille et 4 logements collectifs en construction traditionnelle. La livraison est prévue début 2027.
La construction bois-paille, une innovation au service de la transition écologique
Le programme comprend 4 logements collectifs et 6 logements individuels. S’appuyant sur une logique passive (compacité, apports solaires, systèmes techniques simples et pérennes), les 6 maisons seront réalisées en ossature bois biosourcé localement avec des murs en caissons remplis de paille compressée préfabriqués en atelier pour réduire les nuisances sur le chantier et permettre un gain de temps.
Ce système présente des avantages environnementaux majeurs : il offre une excellente isolation thermique, un confort d’été grâce à la faible diffusivité de la paille équivalente à celle de la terre, et une régulation hygrométrique naturelle. Au-delà de la paille, c’est le choix de l’ensemble des matériaux (revêtements extérieurs, bois, …) et du système de chauffage qui permet de limiter l’impact carbone de l’opération.
Une pompe à chaleur collective sera installée pour les logements collectifs. Des poêles à pellets assureront le chauffage des logements individuels, un choix qui permet d’apporter un confort de chauffe important mais aussi de maîtriser la consommation grâce à l’alimentation directe en pellets par les locataires.
« Ce système constructif innovant est une première pour La Nantaise d’Habitations. Nous sommes convaincus que cela constitue une réponse pertinente pour répondre aux enjeux de décarbonation et de transition énergétique« , indique Thomas Caudron, Directeur Général de La Nantaise d’Habitations.
Le logement social comme moteur de l’innovation constructive
Ce projet est une opportunité pour La Nantaise d’Habitations de prolonger la tradition d’innovation inscrite dans l’histoire du logement social. « Le logement social a depuis toujours ouvert la voie : il est très souvent le premier terrain d’expérimentation des nouveaux modes de construction« , précise Thomas Thomas Caudron.
Pensée par l’agence Petit-OEuvre, l’architecture du projet réinterprète plusieurs identités propres à la commune de Couëron : les longères rurales de la rue de l’Islette et les cités ouvrières historiques du quartier de la Chabossière, construites à la fin du XIXe siècle à l’initiative des industriels des forges et de la navale pour garantir le confort de leur main d’oeuvre.
Un projet paysager pensé pour la biodiversité et la gestion de l’eau
L’opération “Les Faneurs” s’inscrit dans un environnement caractérisé par la présence de l’eau et des paysages humides du secteur de la Pâtissière. Le projet paysager prévoit un espace de détente à l’ombre des frênes, des jardins privatifs plantés, un paysage humide central accueillant noues, fossés et prairie pour la gestion naturelle des eaux de pluie et une palette végétale locale (frênes, érables, saules, merisiers, aulnes, pommiers et arbustes adaptés).
Ces aménagements contribueront à créer un corridor écologique, à renforcer la biodiversité locale et à améliorer le confort d’usage des habitants.