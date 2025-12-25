Épargne logement : Le taux des PEL ouverts en 2026 remonte de 1,75% à 2%

Le taux des plans d’épargne logement ouverts en 2026 s’établira à 2%, contre 1,75% actuellement. Cette hausse, actée par un avis publié au Journal officiel, concerner uniquement les nouveaux PEL.

Par MySweetImmo avec AFP , le 25 décembre 2025, mis à jour le 24 décembre 2025
Une hausse réservée aux nouveaux PEL

Le taux de rémunération des nouveaux plans d’épargne logement (PEL) signés à partir du début de l’année prochaine sera de 2%, contre 1,75% actuellement, selon un avis publié samedi au Journal officiel.

Le nouveau taux ne concernera que les PEL ouverts en 2026. Contrairement à ceux d’autres produits réglementés comme le Livret A, les taux d’un PEL restent en effet ceux en vigueur le jour de la signature, permettant au détenteur de « bloquer » un taux pour les 15 années à venir. Seuls les PEL souscrits avant le 1er mars 2011 peuvent être maintenus pendant une durée illimitée.

Un produit d’épargne dédié au logement

Le PEL est un produit hybride: il sert à constituer une épargne destinée à l’achat d’un bien immobilier ou à la réalisation de travaux, puis au financement de ce projet.

Il affiche donc deux taux: un premier définissant la rémunération de l’épargne qui y est déposée, soit 2% à partir de l’année prochaine, et un second qui permet de bloquer un taux d’emprunt, supérieur de 1,20 point, soit 3,20%.

Conditions d’ouverture et encours record

Les ménages souhaitant ouvrir un PEL doivent effectuer un versement initial de 225 euros, puis d’au moins 540 euros par an avec un maximum de 61.200 euros.

Le taux du plan de 2025 avait été dévalorisé à 1,75% après deux hausses successives. Les PEL ouverts depuis le 1er janvier 2024 profitent d’un taux d’intérêt de 2,25%, contre 2% pour ceux ouverts en 2023, et 1% entre août 2016 et fin 2022.

Le PEL est le deuxième produit d’épargne réglementée en matière d’encours, après le livret A, avec un encours de 207,1 milliards d’euros en juin 2025, selon les chiffres de la Banque de France.

Référence juridique : Avis relatif au taux de rémunération des plans d’épargne logement

Par MySweetImmo avec AFP
