Épargne logement : Le taux des PEL ouverts en 2026 remonte de 1,75% à 2%

Le taux des plans d’épargne logement ouverts en 2026 s’établira à 2%, contre 1,75% actuellement. Cette hausse, actée par un avis publié au Journal officiel, concerner uniquement les nouveaux PEL.

Newsletter MySweetimmo

Une hausse réservée aux nouveaux PEL

Le taux de rémunération des nouveaux plans d’épargne logement (PEL) signés à partir du début de l’année prochaine sera de 2%, contre 1,75% actuellement, selon un avis publié samedi au Journal officiel.

Le nouveau taux ne concernera que les PEL ouverts en 2026. Contrairement à ceux d’autres produits réglementés comme le Livret A, les taux d’un PEL restent en effet ceux en vigueur le jour de la signature, permettant au détenteur de « bloquer » un taux pour les 15 années à venir. Seuls les PEL souscrits avant le 1er mars 2011 peuvent être maintenus pendant une durée illimitée.

Un produit d’épargne dédié au logement

Le PEL est un produit hybride: il sert à constituer une épargne destinée à l’achat d’un bien immobilier ou à la réalisation de travaux, puis au financement de ce projet.

Il affiche donc deux taux: un premier définissant la rémunération de l’épargne qui y est déposée, soit 2% à partir de l’année prochaine, et un second qui permet de bloquer un taux d’emprunt, supérieur de 1,20 point, soit 3,20%.

À lire aussi Budget 2026 : Assurance-vie et immobilier épargnés malgré la hausse de la CSG

Conditions d’ouverture et encours record

Les ménages souhaitant ouvrir un PEL doivent effectuer un versement initial de 225 euros, puis d’au moins 540 euros par an avec un maximum de 61.200 euros.

Le taux du plan de 2025 avait été dévalorisé à 1,75% après deux hausses successives. Les PEL ouverts depuis le 1er janvier 2024 profitent d’un taux d’intérêt de 2,25%, contre 2% pour ceux ouverts en 2023, et 1% entre août 2016 et fin 2022.

Le PEL est le deuxième produit d’épargne réglementée en matière d’encours, après le livret A, avec un encours de 207,1 milliards d’euros en juin 2025, selon les chiffres de la Banque de France.

Référence juridique : Avis relatif au taux de rémunération des plans d’épargne logement

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements