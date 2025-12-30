Entrepreneuriat : « On est un peu une agence matrimoniale pour l’immobilier », Eric Calosci et Pauline Feld (PBA)

Invités d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Pauline Feldt et Eric Calosci détaillent la mission de PBA : connecter startups PropTech et marché immobilier, en France et à l’international.

Accompagner les start-up immobilières, les aider à vendre, à se positionner et à trouver leur place dans un écosystème complexe : c’est la mission que se sont donnée Eric Calosci et Pauline Feld. Digigeants de Property Business Accelerator (PBA), ils livrent au micro de Mon Podcast Immo leur vision d’un marché en quête de repères et de connexions efficaces.

La Proptech regorge d’idées innovantes, mais peiner à percer reste fréquent. Manque de réseau, difficultés à vendre, méconnaissance des codes du marché : les freins sont nombreux. Pour y répondre, Eric Calosci et Pauline Feld ont créé PBA, une structure d’accompagnement dédiée aux acteurs de l’immobilier et de la tech.

Dix ans après sa création, leur objectif reste inchangé : aider les entreprises à mieux comprendre l’écosystème et à accélérer leur développement. « On rencontre beaucoup de start-up avec d’excellents produits, mais qui ne savent pas forcément comment vendre, à qui, et à quel prix », explique Eric Calosci au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Comprendre avant de vendre

Première règle chez PBA : ne pas accompagner tout le monde. « Il faut qu’on comprenne le produit et qu’on y croie pour pouvoir le vendre », insiste Pauline Feldt. Lorsqu’une solution est jugée pertinente, l’équipe s’en empare comme si c’était la sienne. Positionnement, discours commercial, adaptation au marché : rien n’est laissé au hasard.

Eric Calosci précise : « On ne remodèle pas forcément le business, mais parfois le business model. On aide à se repositionner pour mieux répondre aux attentes du marché. » Une approche pragmatique, nourrie par des années de terrain et une connaissance fine des acteurs de l’immobilier.

Start-up, mais pas seulement

Si les jeunes pousses constituent le cœur de cible, PBA accompagne aussi des groupes installés. « On a des sociétés présentes depuis longtemps, qui ont besoin d’un nouveau souffle, d’une mise en lumière ou d’événements pour relancer la dynamique », souligne Pauline Feldt.

Le champ d’action dépasse même les frontières. Implantation à l’international, études de marché, adaptation des offres : PBA joue un rôle d’intermédiaire stratégique. « On peut aider une société française à s’installer aux États-Unis, ou accompagner des entreprises étrangères qui veulent venir en France », détaille Eric Calosci. Il cite notamment des collaborations récentes avec des acteurs norvégiens ou basés à Dubaï.

Créer du lien dans un écosystème sous tension

Au-delà du conseil, Eric Calosci et Pauline Feldt revendiquent un rôle de connecteurs. « Agent d’entremise, c’est exactement ça », résume Pauline Feldt. Une « agence matrimoniale » de l’immobilier, comme la qualifie Eric Calosci, où l’objectif est de faire se rencontrer les bons interlocuteurs.

Cette logique se prolonge dans leur engagement associatif au sein de Trampoline, la première association PropTech en France. Chaque mois, des événements réunissent start-up, professionnels et décideurs autour de pitchs et de temps d’échange. « Les acteurs sont très concentrés sur leur business. Ces rendez-vous leur permettent de prendre du recul et de créer des opportunités », explique Pauline Feldt.

Dans un marché exigeant, où l’innovation ne suffit plus, PBA revendique une approche humaine, experte et sélective. « Si on veut décoller dans l’immo, il faut savoir s’entourer », résume Eric Calosci.

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Eric Calosci et Pauline Feld sur MySweetImmo dès maintenant, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

