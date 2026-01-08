A vendre à Paris 15e : Maison individuelle avec jardin, au calme absolu 

Cette maison de 4 pièces, 2 chambres et 116 m², située à deux pas du marché de Convention dans le 15e arrondissement de Paris, est proposée à la vente par Varenne.

Cette maison individuelle de 116,42 m² est nichée au fond d’une impasse calme dans un quartier résidentiel très recherché du 15ᵉ arrondissement, à deux pas du marché de Convention et à proximité des commerces de la rue Saint-Charles et de la rue du Commerce.

Une maison plein sud

Édifiée sur une parcelle bénéficiant d’un jardin privatif de 75 m², cette maison exposée plein sud offre un cadre de vie rare, lumineux et paisible, à l’abri de l’agitation urbaine.

De beaux volumes

Au rez-de-chaussée, un jardin d’hiver ouvre sur une belle cuisine et un salon convivial, en lien direct avec l’extérieur. Le premier étage accueille la chambre principale, accompagnée de sa salle de bains et de toilettes séparées. Au deuxième étage, un atelier / bureau offre un beau potentiel d’aménagement et peut être transformé en deux chambres indépendantes. En sous-sol, une cave / buanderie de 28 m², très saine, complète l’ensemble.

Le prix : 1 680 000 euros. Le DPE : C. Le contact : Varenne.

