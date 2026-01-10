A vendre au Cannet : Hôtel particulier en plein centre-ville avec piscine

Cet hôtel particulier en plein centre-ville du Cannet de 265 m², de 5 pièces, 3 chambres, aux prestations et rénovations haut de gamme, est proposé à vente par Barnes.

Hotel particulier au Cannet

Nouveau

© Barnes

Par MySweetImmo et Barnes, le 10 janvier 2026, mis à jour le 9 janvier 2026
 0
1 - Un hôtel particulier rénové2 - Une belle piscine ensoleillée

Cet exceptionnel hôtel particulier de 265 m² est situé dans le quartier très recherché du Cannet mairie, à proximité immédiate à pied des commerces.

Un hôtel particulier rénové

Cette propriété a fait l’objet d’une rénovation haut de gamme respectueuse de l’authenticité et du caractère de ce bien unique. Elle se compose de cinq pièces, dont trois chambres spacieuses, offrant des volumes généreux et une atmosphère à la fois élégante et chaleureuse. Son exposition plein sud assure une luminosité abondante tout au long de la journée, sublimant chaque espace de vie.

Pensé pour un confort optimal, l’hôtel particulier dispose d’un ascenseur desservant les différents niveaux, un atout rare pour ce type de propriété.

Une belle piscine ensoleillée

À l’extérieur, un véritable havre de paix s’ouvre autour d’une superbe piscine entourée de verdure, complétée par un espace dédié aux repas en plein air, idéal pour profiter pleinement des belles journées ensoleillées. Un garage fermé vient parfaire cet ensemble d’exception.

Le prix : 2 700 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes

Par MySweetImmo
