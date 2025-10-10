Immobilier Marrakech : Une agence John Taylor ouvre au cœur de l’hôtel La Mamounia

Ouvert en octobre, un bureau John Taylor attend désormais les clients, à la recherche de Riads dans l’Ancienne Médina ou de Villas dans la Palmeraie, au sein du mythique hôtel La Mamounia à Marrakech.

Dans la continuité de son développement international, le réseau John Taylor (groupe Artcurial) renforce sa présence sur le marché marocain avec l’ouverture d’un bureau au cœur du mythique hôtel La Mamounia à Marrakech.

Marrakech, ville magique et culturelle, attire une clientèle internationale grâce à son marché immobilier haut de gamme en plein essor. Depuis un an, John Taylor Marrakech se concentre sur l’immobilier résidentiel et hôtelier de prestige, notamment dans la Palmeraie, l’ancienne Médina et les domaines golfiques.

La Mamounia : Le must du luxe

« La Mamounia n’est pas seulement un lieu mythique, c’est un symbole de l’art de vivre à la marocaine. Pouvoir y installer notre agence, c’est offrir à notre clientèle une expérience à la hauteur de leurs attentes, alliant prestige, discrétion et excellence », précise Philippe Chalindar, Directeur Exécutif de John Taylor Marrakech & Essaouira.

Une synergie d’entreprises

Cette ouverture renforce également les synergies avec le groupe Artcurial, reconnu pour son expertise dans l’art et les ventes aux enchères. Depuis près de sept ans, Artcurial organise chaque décembre une vente prestigieuse au sein de La Mamounia, faisant de ce lieu un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art et de luxe.

