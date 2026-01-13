Immobilier : Xavier Belvaux prend le contrôle de We Invest France

Xavier Belvaux prend la tête de We Invest France et ouvre un nouveau chapitre d’autonomie stratégique pour le réseau immobilier.

L’essentiel selon MySweetImmo Xavier Belvaux est nommé Président-directeur général de We Invest France à la suite de la prise de contrôle du réseau immobilier français.

We Invest annonce une évolution majeure de sa gouvernance avec une prise de contrôle du réseau français par son dirigeant, Xavier Belvaux. Sa nomination au poste de Président-directeur général marque une nouvelle étape stratégique dans le développement de We Invest en France.

Une gouvernance renforcée pour accélérer le développement du réseau

Arrivé à la tête de We Invest France en tant que Directeur général, Xavier Belvaux a conduit pendant 16 mois un travail de structuration, de consolidation et d’accélération du réseau, au plus près des équipes, des mandataires, licenciés et franchisés et des réalités du marché immobilier français.

Son engagement opérationnel et sa vision entrepreneuriale ont permis d’ancrer durablement We Invest France dans une dynamique de croissance, 50 agences, 100 mandataires soit 300 personnes sur le territoire en une année.

Scission stratégique entre We Invest Group et We Invest France

Aujourd’hui, cette trajectoire se prolonge et s’intensifie : Xavier Belvaux devient Président-directeur général de We Invest France, qu’il dirige désormais de manière pleinement autonome.

Cette évolution s’inscrit dans un processus de scission stratégique entre We Invest group, qui poursuit son développement international, et We Invest France, désormais portée par une gouvernance indépendante.

« Cette étape marque un tournant important pour We Invest France. Elle permet de renforcer notre capacité de décision, d’adapter encore plus finement notre stratégie aux spécificités du marché français et de donner une impulsion entrepreneuriale forte à l’ensemble du réseau », précise Xavier Belvaux.

Une vision claire pour une croissance autonome en France

Cette nouvelle organisation repose sur une vision claire et assumée :

Pour We Invest France, celle d’un leadership pleinement engagé, ancré dans le terrain et orienté performance, innovation et proximité avec sa communauté d’entrepreneurs de l’immobilier ;

Pour We Invest group, celle d’une suite logique dans sa stratégie de croissance à l’international.

Le rachat de la filiale française de We Invest par Xavier Belvaux ne modifie ni l’ADN, ni les valeurs, ni le modèle de We Invest. Elle vise au contraire à clarifier la gouvernance, à fluidifier les prises de décision et à accélérer la mise en œuvre des ambitions du réseau sur l’ensemble du territoire français.

Avec cette nouvelle étape, We Invest France affirme son autonomie stratégique et ouvre un nouveau chapitre de son développement, porté par une gouvernance entrepreneuriale et une vision de long terme.

