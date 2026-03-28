Nomination : CAFPI promeut Stéphane Bolelli Directeur Général Adjoint
Julien Langlade, Président de CAFPI, annonce l’arrivée de Stéphane Bolelli au sein de la direction générale pour piloter l’offre et le développement digital, dans le cadre de la stratégie de croissance du groupe.
Arrivé chez CAFPI en octobre 2023 en tant que Directeur des Assurances et Placements, Stéphane Bolelli, 40 ans, diplômé de l’EDHEC Business School, voit ses responsabilités élargies. Promu Directeur Général Adjoint, il aura pour mission de renforcer l’adéquation de l’offre aux attentes des emprunteurs et de poursuivre le développement digital du groupe.
Cette nomination s’inscrit dans une nouvelle phase de développement pour CAFPI, alors que le marché du crédit immobilier retrouve progressivement de la dynamique et que la transformation du secteur s’accélère.
Avant de rejoindre CAFPI, Stéphane Bolelli était Directeur du Développement et de la Transformation du groupe Magnolia, après plusieurs années passées au sein de la banque en ligne Fortuneo, où il pilotait l’offre.
Renforcer la position de leader de CAFPI sur le marché
« La nomination de Stéphane Bolelli traduit notre volonté d’accélérer sur des leviers clés pour notre croissance : l’évolution de notre offre et le développement digital. Dans un environnement en mutation, CAFPI dispose de fondamentaux solides pour renforcer sa position de leader du marché », déclare Julien Langlade, Président de CAFPI.
Dans cette dynamique, CAFPI entend poursuivre sa croissance sur l’ensemble de ses métiers, en s’appuyant sur son réseau de mandataires. Cette stratégie se traduira notamment par un plan d’ouverture d’agences ambitieux sur les trois prochaines années, le recrutement de 400 mandataires chaque année, ainsi qu’un renforcement significatif des investissements en digital.
Une nouvelle gouvernance pour CAFPI
Cette nomination s’inscrit dans une évolution de la gouvernance du groupe, avec notamment le départ de Caroline Arnould, qui a accompagné CAFPI dans une phase structurante de son développement.
« Nous remercions Caroline Arnould pour son engagement au cours de ces dernières années et pour sa contribution aux évolutions de CAFPI dans un marché particulièrement exigeant. Nous lui souhaitons le meilleur dans la poursuite de ses nouveaux projets », ajoute-t-il.
Julien Langlade s’appuie sur une équipe expérimentée, comprenant notamment François Dhaussy, Directeur Général, et Stéphane Bolelli, Directeur Général Adjoint en charge de l’Offre et du Développement Digital, mobilisée autour des priorités stratégiques du Groupe.