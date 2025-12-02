Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Xavier Belvaux, fondateur de We Invest France, détaille sa vision d’un réseau hybride, entre agences physiques et mandataires. Un modèle collaboratif et audacieux.

Invité de Mon Podcast Immo au micro d’Ariane Artinian, Xavier Belvaux, fondateur de We Invest France, revient sur le pari audacieux de son réseau immobilier hybride. Entre agences vitrées et mandataires, il mise sur la collaboration et un développement maîtrisé.

Lancer un réseau immobilier mêlant agences physiques et mandataires indépendants ? Un pari risqué, que Xavier Belvaux, fondateur de We Invest France, a pourtant relevé avec audace. « On m’a dit que j’étais fou », confie-t-il au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Un an plus tard, son modèle hybride prend forme avec cinquante agences et une centaine de mandataires.

Un modèle hybride assumé

Ancien dirigeant d’une grande coopérative immobilière, Xavier Belvaux a voulu casser les cloisons du secteur. « Plutôt que de travailler les uns contre les autres, agents et mandataires doivent collaborer », explique-t-il. We Invest France propose ainsi un écosystème où cohabitent agences vitrées, non vitrées, franchisées ou non, et professionnels indépendants.

Un modèle original dans un marché immobilier français encore très structuré. Pourtant, les résultats sont au rendez-vous : en pleine crise du crédit, avec des taux à 4 % et un contexte économique incertain, l’enseigne a vu le jour et s’est rapidement développée. « C’est assez exceptionnel », commente Xavier Belvaux, fier de démontrer que son intuition n’était pas si folle.

Un développement raisonné

Face aux défis d’un marché instable, le fondateur de We Invest plaide pour une croissance maîtrisée. « Il ne faut pas vouloir grandir trop vite », insiste-t-il. L’enjeu : rester connecté au terrain et à l’expérience client. « Quand on oublie d’écouter nos clients, on les perd », rappelle-t-il, soulignant l’importance d’un pilotage fin du réseau.

L’objectif n’est pas de faire du chiffre à tout prix, mais de bâtir un réseau solide, durable, capable d’adapter ses services à la diversité des profils et des attentes.

Une approche personnalisée du recrutement

Côté recrutement, We Invest se veut tout aussi agile. Chaque futur collaborateur est orienté en fonction de son projet et de son profil. « C’est notre équipe développement et customer success qui identifie s’il est plutôt fait pour être mandataire ou travailler en agence », détaille Xavier Belvaux. L’idée : faire du sur-mesure, selon les aspirations de chacun.

Le contact se fait le plus souvent via le site internet ou les réseaux sociaux, preuve que l’entreprise mise sur une proximité directe, en phase avec sa vision décentralisée et humaine du métier.

Un réseau qui casse les codes

« On casse les codes », résume Xavier Belvaux, en clin d’œil final à son ambition. À l’opposé des structures rigides, We Invest veut incarner une nouvelle voie dans l’immobilier, plus souple, plus collaborative et résolument tournée vers l’avenir.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Xavier Belvaux sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

