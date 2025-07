We Invest accueille quatre nouvelles agences en région Rhône-Alpes et renforce son réseau d’immobilier de proximité au service des habitants

Le groupe immobilier We Invest poursuit son expansion en France avec l’intégration de quatre agences immobilière en Auvergne-Rhône-Alpes. Une avancée stratégique pour renforcer l’ancrage local et proposer un immobilier de proximité.

Une implantation stratégique en Auvergne-Rhône-Alpes

We Invest, réseau immobilier d’origine belge, continue de structurer sa croissance sur le territoire français. Le groupe vient d’intégrer quatre nouvelles agences : Castel Immobilier à Agnin et Vienne, Ozéplus à Genas, et Mazaline à Bourgoin-Jallieu. Cette expansion permet à We Invest de renforcer sa couverture territoriale, notamment dans des zones périurbaines et rurales souvent peu desservies.

« Nous avons rejoint We Invest car leur vision place l’humain au cœur du métier tout en nous fournissant les outils nécessaires pour réussir. Ce partenariat est une véritable opportunité de développement mutuel, localement pour notre agence et nationalement pour le réseau. Grâce à We Invest, nous aspirons à devenir une agence reconnue et de confiance sur notre secteur.« , explique Léa Agopian, directrice de l’agence Ozéplus. Pour elle, ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives de développement, dans une région à fort potentiel.

Un modèle fondé sur les valeurs humaines et l’innovation

Les nouvelles agences partagent toutes une même philosophie : proposer un immobilier de proximité, fondé sur la confiance, la personnalisation et l’ancrage local. Jonathan Castel, directeur de Castel Immobilier, insiste sur la compatibilité des valeurs : » Rejoindre We Invest, c’est rejoindre une dynamique qui respecte l’identité des agences tout en leur donnant les moyens d’aller plus loin. J’y ai trouvé des valeurs humaines fortes, une équipe sincère et des outils vraiment performants. Pour mon équipe et moi, c’est un levier pour structurer notre croissance, sans renoncer à notre ADN. J’espère aussi contribuer à bâtir un réseau d’agences partenaires, unies par des valeurs humaines fortes et une exigence professionnelle au service de nos clients. »

Catherine Giroud, directrice de Mazaline, met en avant le potentiel du réseau : « J’ai été motivée à rejoindre We Invest car c’est une enseigne très bien implantée en Belgique et je pense qu’elle se développera bien en France également. Nous souhaitions rejoindre une structure à fort développement potentiel et axée outils numériques. Pour l’équipe et moi même c’est l’intégration dans une nouvelle « famille » où l’on s’entraide entre entrepreneurs. Nous aimerions construire une épine dorsale solide avec les agences We Invest voisines comme We Invest Ozéplus à Genas en tissant des collaborations«

Un impact sur l’emploi local et des ambitions nationales

En s’implantant dans ces nouvelles zones, We Invest ambitionne de toucher plus de 150.000 habitants avec une offre de services immobiliers renforcée. L’opération devrait aussi permettre le maintien et la création de plusieurs dizaines d’emplois dans les mois à venir.

Pour Xavier Belvaux, directeur général de We Invest, cette démarche va bien au-delà de la simple croissance : « Ces intégrations témoignent de la solidité de notre modèle. Nous avons à cœur de construire une communauté performante mais surtout humaine, où chaque agence conserve sa singularité tout en bénéficiant de la force d’un collectif. Je suis personnellement ravi d’accueillir Jonathan Castel et leur équipe, qui incarnent parfaitement les valeurs que nous défendons chez We Invest : ancrage local, exigence professionnelle et esprit de transmission. »

Cette expansion régionale s’inscrit dans un projet plus large : doubler la présence de We Invest en Auvergne-Rhône-Alpes d’ici 2026 et accélérer le déploiement national. L’objectif est clair : constituer un réseau solide d’agences locales, capable de réinventer l’expérience client dans l’immobilier de proximité.

