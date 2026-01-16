Budget 2026 : L’incertitude fiscale freine déjà les projets de plus d’un investisseur immobilier sur deux

Selon un sondage Pap mené auprès de 2 600 bailleurs, les incertitudes du Budget 2026 bloquent déjà de nombreux projets et alimentent la crainte d’un marché immobilier à l’arrêt.

Le Budget 2026 n’est pas encore voté, mais ses orientations suffisent déjà à freiner les projets immobiliers. Lors d’un atelier en ligne organisé par Pap le 7 janvier, plus de 2 600 investisseurs bailleurs ont été interrogés sur l’impact concret de ces incertitudes.

Résultat : l’attentisme domine. Plus d’un investisseur sur deux reconnaît que le flou actuel influence directement ses décisions. Pour beaucoup, cela se traduit par un report pur et simple des projets.

Concrètement, 39 % des répondants préfèrent attendre avant d’acheter ou de vendre. 13 % vont plus loin et revoient leur stratégie, en ajustant le type de bien recherché, le budget ou encore la zone géographique. Cette prudence généralisée pèse déjà sur la fluidité du marché.

Newsletter MySweetimmo

Un risque de marché à l’arrêt selon les investisseurs

Cette perte de visibilité nourrit une inquiétude plus large. 41 % des investisseurs estiment que le Budget 2026 pourrait bloquer le marché immobilier s’il ne clarifie pas rapidement les règles du jeu.

Pour les bailleurs, le problème n’est pas uniquement le niveau de la fiscalité. C’est avant tout l’instabilité des règles qui pose problème. Sans cadre clair, difficile de calculer la rentabilité d’un investissement ou d’anticiper sa fiscalité à moyen terme.

Pour un investisseur, cela signifie souvent repousser un achat prévu en 2026, différer une vente ou renoncer à une opération jugée trop risquée dans le contexte actuel.

39 % des investisseurs préfèrent attendre avant d’acheter ou de vendre

À lire aussi Crédit immobilier : L’APIC reconduit Caroline Arnould à sa présidence

La location meublée (LMNP) concentre toutes les inquiétudes

Parmi les mesures évoquées dans le cadre du Budget 2026, la location meublée non professionnelle (LMNP) arrive largement en tête des préoccupations. 43 % des investisseurs la citent comme leur principale source d’inquiétude.

Plusieurs propositions parlementaires visent en effet à réduire les avantages fiscaux de ce régime. L’une d’elles prévoit de limiter l’amortissement à 2 % par an. Aujourd’hui, l’amortissement permet de déduire chaque année une partie de la valeur du bien des loyers imposables, ce qui réduit fortement l’impôt, surtout dans les premières années.

À cela s’ajoute une hausse déjà actée de la CSG sur les loyers en LMNP. Pour de nombreux bailleurs, ces signaux successifs fragilisent l’équilibre économique de leurs investissements et rendent toute projection plus incertaine.

La situation actuelle favorise l’incertitude auprès des investisseurs

Les investisseurs réclament une politique du logement lisible et stable

Au-delà du seul sujet du LMNP, les investisseurs interrogés pointent un manque de cap global. Le statut du bailleur privé, souvent évoqué sous le nom de Cosson-Daubresse, était attendu comme un levier pour relancer l’investissement locatif.

Mais à force d’arbitrages et d’annonces contradictoires, le risque est de voir émerger un dispositif jugé insuffisant pour recréer un choc de confiance et relancer l’offre locative, notamment dans les zones tendues.

Le message exprimé par les bailleurs est clair : des règles simples, stables et maintenues dans le temps sont indispensables. Sans cette visibilité, les décisions se figent et le marché immobilier perd en dynamisme.

Ce qu’il faut retenir : Cette enquête PAP confirme un mécanisme bien connu : l’incertitude fiscale suffit à retarder les décisions d’investissement, avant même l’adoption du Budget 2026. Le signal est d’autant plus sensible que le marché de l’investissement locatif est à la peine. La trajectoire finale du Budget 2026 sera donc déterminante pour rétablir lisibilité et stabilité dans les arbitrages des bailleurs.

Méthodologie : Sondage Pap réalisé avec 2 612 investisseurs bailleurs le 7 janvier 2026 Par MySweetImmo

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements