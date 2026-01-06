Immobilier : Les conseils pour réussir votre projet d’achat ou de vente en 2026

Dans un contexte de reprise du marché immobilier, où les acheteurs reprennent le pouvoir et où il y aura de belles opportunités, découvrez les conseils du réseau l’Adresse pour réaliser votre projet d’achat ou de vente en 2026 !

Après une reprise inégale en 2025, le marché immobilier reste attentiste mais des opportunités se dessinent pour 2026 grâce à la stabilisation des taux et à la négociation des prix.

Dans un contexte où ni les taux, ni les prix, ni la fiscalité ne seront totalement lisibles à court terme, les professionnels du réseau l’Adresse rappelle que l’immobilier s’inscrit dans un cycle long : le bon moment est celui en lien avec la volonté de réaliser un projet immobilier et livre ses conseils.

Coté acheteurs : Raisonner à long terme, pas à court terme

Ne pas attendre le “moment parfait” : les taux et les prix sont stabilisés, mais jusqu’à quand ?

Sécuriser son financement en amont : avoir déjà préparé son dossier de financement et vu un courtier ou sa banque permet d’être réactif sur les biens bien positionnés.

Profiter du contexte pour négocier : il y a actuellement des marges de négociation réelles, notamment sur les biens en vente depuis plusieurs mois ou à rénover.

Visiter sans autocensure : un bien jugé trop cher au départ peut devenir une opportunité après négociation.

Raisonner à long terme : rembourser un crédit, c’est amortir du capital et se constituer un patrimoine, contrairement au versement d’un loyer à fonds perdus.

Se faire accompagner localement : l’expertise de l’agent immobilier local permet de négocier intelligemment et d’éviter les erreurs.

Coté vendeurs : l’enjeu central du juste prix dès la mise en vente

Positionner le bien au juste prix dès le départ : se baser sur les prix réellement pratiqués, pas sur ceux de 2021–2022.

Faire confiance à l’estimation professionnelle : un prix cohérent génère plus de contacts, plus de visites et plus d’offres et réduit les délais de vente.

Anticiper la négociation : même limitée, elle fait désormais partie intégrante du marché.

Soigner la présentation du bien : un logement bien préparé se vend mieux et plus vite.

Savoir accepter une offre cohérente : la première offre est souvent la meilleure.

Ne pas repousser son projet : attendre davantage peut entraîner des conditions moins favorables à moyen terme.

« Dans un contexte encore incertain, l’année 2026 s’annonce comme un moment clé pour agir avec réalisme plutôt qu’attentisme. Les projets immobiliers qui réussiront seront ceux portés par un juste prix, et l’accompagnement de professionnels de terrain », analyse Brice Cardi, président du réseau L’Adresse

