Immobilier : « On ne bosse pas, on s’amuse comme des fous », Olivier Chavaren

Dans Mon Podcast Immo, Olivier Chavaren, fondateur de la Team Entrepreneur chez eXp, se confie à Baptiste Julien Blandet sur son organisation, les profils atypiques qu’il recrute, et l’ambition internationale de son réseau.

Dans Mon Podcast Immo, Olivier Chavaren, fondateur de la Team Entrepreneur chez eXp, partage sa vision d’un immobilier porté par la passion et l’engagement collectif. Objectif : faire grandir une communauté soudée, ambitieuse et tournée vers l’international.

Derrière la croissance spectaculaire de la Team Entrepreneur du réseau eXp, il y a une conviction simple : l’immobilier est avant tout une affaire d’humain et de passion. « On ne bosse pas, on s’amuse comme des fous », explique Olivier Chavaren au micro de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo.

Une organisation qui explose et attire les profils aguerris

Depuis deux ans, 200 professionnels ont rejoint la Team Entrepreneur. Parmi eux, une dizaine d’agences, certaines issues de la franchise, séduites par un modèle plus libre. Résultat : un collectif en pleine expansion. « Aujourd’hui, on a une équipe qui tourne vraiment bien, chacun a sa vision, et tout s’imbrique », décrit Olivier Chavaren. La priorité désormais : préserver l’équilibre et ne pas « casser la machine ».

Cette croissance impose aussi de nouveaux critères de recrutement. L’accent est mis sur l’expérience et l’état d’esprit. « On veut des gens aguerris, qui apportent un supplément d’âme », insiste Olivier Chavaren. Plus que des compétences, il recherche des personnalités entières, portées par des passions fortes, sportives ou artistiques.

Sportifs, artistes, militaires : des profils qui rayonnent

Le sport est un fil rouge dans l’équipe. Didier Moranval-Vincent, ancien skieur de haut niveau, a franchi deux fois le cap des 80 000 euros. Marie Briand, ex-directrice d’agence et chanteuse de comédie musicale, incarne aussi cet équilibre entre performance et passion. « Ce supplément d’âme donne de l’énergie », affirme Olivier Chavaren.

Autre profil prisé : les anciens militaires et gendarmes. « Ils pensent à la team avant eux-mêmes », souligne-t-il. Exemple avec Laurent Angosciowski, ancien gendarme fort de 28 ans de service, déjà actif sur plusieurs marchés, de la République Dominicaine à Rochefort. Des personnalités discrètes, structurées, mais redoutablement efficaces.

Une vision de l’immobilier tournée vers le don et la transmission

Chez EXP Team Entrepreneur, la performance ne se résume pas aux chiffres. « L’immobilier, c’est d’abord donner, sans attente de retour », défend Olivier Chavaren. Une philosophie qu’il incarne notamment à travers Le Petit Génie de l’Immobilier, sa communauté d’échanges et de conférences, animée en lien avec MySweetImmo et Ariane Artinian.

Réseauter, transmettre, créer du lien : autant de leviers pour nourrir un business solide et durable. « C’est aussi une façon de rencontrer des gens qu’on ne croiserait jamais en restant dans sa bulle », confie-t-il.

Cap sur l’international, de l’Afrique du Sud au Japon

L’actualité du moment pour Olivier Chavaren et son équipe, c’est l’internationalisation. « On a planté un premier drapeau en Afrique du Sud, au Cap. On travaille aussi sur le Portugal », annonce-t-il. Le réseau eXp est désormais présent dans 32 pays, contre 4 à son arrivée.

Un appel est lancé à tous ceux qui ont des contacts ou une expérience à l’étranger. « Vous connaissez quelqu’un au Japon, au Luxembourg, en Roumanie ? Appelez-moi ! », lance-t-il. La Team Entrepreneur veut s’ouvrir au monde — sans perdre son âme.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Olivier Chavaren sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

