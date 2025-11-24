Immobilier : « Les acheteurs sont là, les projets se débouclent », Olivier Colcombet (DigitRE)
Invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian, Olivier Colcombet (Digit RE) revient sur la reprise du marché immobilier et les atouts du modèle de mandataires immobiliers.
Le retour de la confiance chez les acheteurs
« Les acheteurs sont là, les projets se débouclent », affirme Olivier Colcombet. Après une période d’instabilité, il constate une dynamique retrouvée depuis la rentrée avec une hausse des projets de plus de 22 %. Pour lui, la clé est simple : « Plus c’est flou, plus les particuliers ont besoin de stabilité. » Et c’est précisément cette envie de sécuriser son avenir qui relance les intentions d’achat.
Une reprise soutenue mais mesurée
Même si les chiffres ne retrouveront pas les sommets de 2021, le dirigeant table sur un volume « entre 950 000 et 1 million de transactions » d’ici 2026. L’accession reste active, tandis que l’investissement locatif, fragilisé par la fin du Pinel, marque le pas. « L’environnement politique ou géopolitique perturbe moins les projets qu’avant », observe-t-il. Les Français font de leur logement une priorité durable.
Capifrance et Optimhome misent sur la tech et l’humain
Avec près de 5 000 mandataires, Digit RE revendique une surperformance du marché, « deux fois la croissance du secteur ». Ce succès, il l’attribue à la complémentarité des marques Capifrance et Optimhome, à la puissance des outils technologiques et à la formation continue. « On libère les agents des tâches administratives pour qu’ils se concentrent sur le client. »
Une feuille de route claire pour 2026
Digit RE investit massivement dans la digitalisation : nouveau CRM basé sur Salesforce, sites web individuels pour chaque conseiller, optimisation de la génération de leads… Objectif : faire gagner en efficacité et en autonomie. « Quand on rejoint Capifrance ou Optimhome, on fait deux ventes de plus qu’avant », promet-il.
