Immobilier : « Les acheteurs sont là, les projets se débouclent », Olivier Colcombet (DigitRE)

Invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian, Olivier Colcombet (Digit RE) revient sur la reprise du marché immobilier et les atouts du modèle de mandataires immobiliers.

Invité de Mon Podcast Immo, Olivier Colcombet (Président de Digit RE) explique la reprise du marché de l’immobilier et le rôle moteur joué par les réseaux Capifrance et Optimhome.

Newsletter MySweetimmo

Le retour de la confiance chez les acheteurs

« Les acheteurs sont là, les projets se débouclent », affirme Olivier Colcombet. Après une période d’instabilité, il constate une dynamique retrouvée depuis la rentrée avec une hausse des projets de plus de 22 %. Pour lui, la clé est simple : « Plus c’est flou, plus les particuliers ont besoin de stabilité. » Et c’est précisément cette envie de sécuriser son avenir qui relance les intentions d’achat.

Une reprise soutenue mais mesurée

Même si les chiffres ne retrouveront pas les sommets de 2021, le dirigeant table sur un volume « entre 950 000 et 1 million de transactions » d’ici 2026. L’accession reste active, tandis que l’investissement locatif, fragilisé par la fin du Pinel, marque le pas. « L’environnement politique ou géopolitique perturbe moins les projets qu’avant », observe-t-il. Les Français font de leur logement une priorité durable.

Capifrance et Optimhome misent sur la tech et l’humain

Avec près de 5 000 mandataires, Digit RE revendique une surperformance du marché, « deux fois la croissance du secteur ». Ce succès, il l’attribue à la complémentarité des marques Capifrance et Optimhome, à la puissance des outils technologiques et à la formation continue. « On libère les agents des tâches administratives pour qu’ils se concentrent sur le client. »

Une feuille de route claire pour 2026

Digit RE investit massivement dans la digitalisation : nouveau CRM basé sur Salesforce, sites web individuels pour chaque conseiller, optimisation de la génération de leads… Objectif : faire gagner en efficacité et en autonomie. « Quand on rejoint Capifrance ou Optimhome, on fait deux ventes de plus qu’avant », promet-il.

Écoutez l’épisode de Mon Podcast Immo avec Olivier Colcombet, président de Digit RE sur MySweetimmo ou sur votre plateforme d’écoute préférée.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements