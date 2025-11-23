Au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian, Yannick Borde (Procivis) révèle pourquoi 80 % des Français souhaitent toujours devenir propriétaires. Et appelle à une politique du logement stable, pragmatique et alignée avec les attentes du terrain.

Invité de Mon Podcast Immo, Yannick Borde (Président du réseau Procivis) explique pourquoi, malgré la crise immobilière, l’accession à la propriété reste une aspiration forte pour les Français. « L’envie de devenir propriétaire reste intacte chez plus de 80 % des Français », affirme Yannick Borde, à l’occasion de la sortie du 6e baromètre Procivis-Harris Interactive sur le rapport des Français à la propriété. Une étude lancée en 2020, à la sortie du confinement, pour confronter les discours à la réalité des données.

Une aspiration forte, portée par toutes les générations

La propriété immobilière reste une valeur sûre. Les jeunes, contrairement aux idées reçues, aspirent eux aussi à devenir propriétaires, même si l’accès est plus tardif qu’avant. « Dès qu’on est installé, avec un emploi stable, la question se pose », insiste Yannick Borde. Une motivation supplémentaire émerge : la sécurité financière à la retraite, lorsqu’on n’a plus de prêt à rembourser.

La maison individuelle reste un rêve, mais réinvente ses formes

Si la maison avec jardin reste très prisée, elle évolue. Fini les 2 000 m² à la périphérie, place à des formats plus compacts, mieux insérés dans les villes moyennes. Le télétravail a pu accélérer certains départs, mais l’exode rural annoncé n’a jamais eu lieu. « On voulait objectiver les discours avec de la donnée », explique Yannick Borde. « C’est crucial dans un secteur encore trop gouverné par les intuitions. »

Une alerte : ne pas toucher à l’accession à la propriété

La réintégration du Prêt à taux zéro (PTZ) sur toute la France en 2025 est saluée. « Surtout, qu’on n’y touche plus ! » prévient le président de Procivis, appelant à la stabilité dans un marché fragilisé. La demande de propriété sociale reste forte, mais les moyens politiques ne suivent pas toujours. « On a besoin de politiques publiques cohérentes avec les aspirations des Français. »

Face à l’effondrement du marché de la promotion, Yannick Borde appelle aussi à instaurer un statut du bailleur privé. « Il y a un consensus de la profession, et même un accord gouvernemental, il faut aller au bout. » Un dispositif fiscal stabilisé permettrait de relancer l’investissement locatif neuf, essentiel pour la production de logements.

Écoutez l’épisode de Mon Podcast Immo avec Yannick Borde, fondateur de Green-Acres sur MySweetimmo ou sur votre plateforme d’écoute préférée.

