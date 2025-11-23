Immobilier : « 80 % des Français veulent devenir propriétaires ! », Yannick Borde

Au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian, Yannick Borde (Procivis) révèle pourquoi 80 % des Français souhaitent toujours devenir propriétaires. Et appelle à une politique du logement stable, pragmatique et alignée avec les attentes du terrain.

Yannick Borde de Procivis en pochette de Mon Podcast Immo

Par MySweetImmo , le 23 novembre 2025
1 - Une aspiration forte, portée par toutes les générations2 - La maison individuelle reste un rêve, mais réinvente ses formes3 - Une alerte : ne pas toucher à l’accession à la propriété

Invité de Mon Podcast Immo, Yannick Borde (Président du réseau Procivis) explique pourquoi, malgré la crise immobilière, l’accession à la propriété reste une aspiration forte pour les Français. « L’envie de devenir propriétaire reste intacte chez plus de 80 % des Français », affirme Yannick Borde, à l’occasion de la sortie du 6e baromètre Procivis-Harris Interactive sur le rapport des Français à la propriété. Une étude lancée en 2020, à la sortie du confinement, pour confronter les discours à la réalité des données.

Une aspiration forte, portée par toutes les générations

La propriété immobilière reste une valeur sûre. Les jeunes, contrairement aux idées reçues, aspirent eux aussi à devenir propriétaires, même si l’accès est plus tardif qu’avant. « Dès qu’on est installé, avec un emploi stable, la question se pose », insiste Yannick Borde. Une motivation supplémentaire émerge : la sécurité financière à la retraite, lorsqu’on n’a plus de prêt à rembourser.

La maison individuelle reste un rêve, mais réinvente ses formes

Si la maison avec jardin reste très prisée, elle évolue. Fini les 2 000 m² à la périphérie, place à des formats plus compacts, mieux insérés dans les villes moyennes. Le télétravail a pu accélérer certains départs, mais l’exode rural annoncé n’a jamais eu lieu. « On voulait objectiver les discours avec de la donnée », explique Yannick Borde. « C’est crucial dans un secteur encore trop gouverné par les intuitions. »

Une alerte : ne pas toucher à l’accession à la propriété

La réintégration du Prêt à taux zéro (PTZ) sur toute la France en 2025 est saluée. « Surtout, qu’on n’y touche plus ! » prévient le président de Procivis, appelant à la stabilité dans un marché fragilisé. La demande de propriété sociale reste forte, mais les moyens politiques ne suivent pas toujours. « On a besoin de politiques publiques cohérentes avec les aspirations des Français. »

Face à l’effondrement du marché de la promotion, Yannick Borde appelle aussi à instaurer un statut du bailleur privé. « Il y a un consensus de la profession, et même un accord gouvernemental, il faut aller au bout. » Un dispositif fiscal stabilisé permettrait de relancer l’investissement locatif neuf, essentiel pour la production de logements.

Écoutez l’épisode de Mon Podcast Immo avec Yannick Borde, fondateur de Green-Acres sur MySweetimmo ou sur votre plateforme d’écoute préférée.

Par MySweetImmo
