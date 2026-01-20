Comment bien investir en 2026 selon son objectif patrimonial grâce aux SCPI ?

Investir dans l’immobilier sans acheter de logement séduit de plus en plus d’épargnants. Voici ce qu’il faut savoir pour choisir ses SCPI en 2026.

L’investissement dans des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) a connu plusieurs zones de turbulence au cours des précédentes années. Dans ces conditions, il est primordial de comprendre la dynamique et les enjeux actuels afin d’identifier les profils de SCPI à privilégier. Cette analyse se montre également utile pour ajuster un portefeuille pour mieux concilier rendement et sécurité.

Bien définir l’objectif patrimonial

Seul l’objectif de l’investisseur doit guider son choix de SCPI. Pour l’atteindre sans mettre en péril son patrimoine, celui-ci peut s’appuyer sur des plateformes spécialisées comme SCPI Online, capables de proposer un accompagnement efficace et personnalisé.

Générer des revenus supplémentaires

Les SCPI de rendement ont la préférence des investisseurs désireux de percevoir des revenus potentiellement réguliers. Elles s’appuient généralement sur un même modèle. Ces sociétés placent leurs fonds dans le secteur de l’immobilier d’entreprise (bureaux, commerces, logistique, santé, etc.) et redistribuent une partie des loyers sous forme de dividendes. Attention, ces revenus ne sont ni garantis ni constants. Ils peuvent connaître de fortes variations, à la hausse comme à la baisse, en fonction du taux d’occupation des locaux et des soubresauts de la conjoncture immobilière.

Préparer la retraite

La SCPI peut aussi constituer un outil de capitalisation progressive. En réinvestissant ses revenus, l’épargnant pourra, par exemple, se constituer un patrimoine immobilier sans avoir à en assurer la gestion locative. Pour réussir, cette stratégie doit courir sur un temps long (au moins 10 ans).

Optimiser la fiscalité

Il existe enfin des SCPI orientées vers la fiscalité. Reposant sur des dispositifs spécifiques, elles s’accompagnent d’un régime fiscal adouci. Veuillez également noter que ces sociétés particulières comportent des risques liés aux marchés étrangers, aux variations de change ou aux spécificités des réglementations locales.

Un investissement pertinent

En dépit des risques liés au marché, les investisseurs continuent de maintenir leur confiance envers les SCPI. Ils sont séduits par les atouts de ce placement (mutualisation des risques, gestion déléguée à des professionnels, etc.) et par son faible ticket d’entrée comparativement à d’autres formes d’investissement. Les SCPI permettent aussi de diversifier un patrimoine dans un contexte économique morose.

Les chiffres clés pour 2026

En 2026, les tendances observées ces derniers trimestres vont se confirmer. Certaines SCPI historiques, souvent constituées d’actifs acquis à des niveaux de valorisation importants, ont vu leurs rendements s’effriter dans un contexte immobilier moins porteur. Touchant quelques segments, cette phase de normalisation engendre un réajustement logique des rendements moyens du marché, désormais situés autour de 4,8 %.

Toutefois, ces SCPI plus anciennes conservent d’indéniables atouts, dont la qualité de leur patrimoine, une mutualisation étendue des risques et une gestion éprouvée sur le long terme. Les SCPI plus récentes profitent, elles, de conditions d’investissement différentes. Elles favorisent la mise en place de stratégies plus opportunistes basées sur la diversification géographique à l’échelle européenne. Dans ce contexte, ces SCPI affichent régulièrement des niveaux de rendement supérieurs à la moyenne (8 % ou davantage). La plupart des experts s’accordent à penser qu’un objectif autour de 6 % en 2026 semble tout à fait réalisable avec de tels produits.

