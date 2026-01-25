Immobilier Île-de-France : « Une propriété bien valorisée trouve acquéreur, quel que soit son prix »

Dans le sud de l’Île-de-France, les demeures de caractère continuent de trouver preneur lorsqu’elles sont bien valorisées. Camille Bozek, directrice régionale du groupe Patrice Besse, analyse les profils d’acheteurs et le rôle clé du prix.

Dans un contexte immobilier plus mesuré, le marché des demeures de caractère conserve toute sa pertinence dans le sud de l’Île-de-France. Camille Bozek, directrice régionale Île-de-France Sud du groupe Patrice Besse, analyse la dynamique du marché, le profil des acquéreurs et le rôle central du juste prix.

Quelle est l’évolution du marché sur votre secteur ?

Camille Bozek : Dans le sud de l’Île-de-France, le marché des demeures de caractère conserve toute sa pertinence, même dans un contexte général plus mesuré. Les acquéreurs savent reconnaître la valeur pérenne d’un patrimoine vernaculaire et de qualité.

Quel est le profil des acquéreurs ?

Camille Bozek : Les profils sont variés, avec une majorité de clients franciliens, dont beaucoup de Parisiens. Les acquéreurs étrangers sont souvent prêts à se déplacer pour visiter le bien qui a retenu leur attention. En pratique, entre 30 % et 50 % des demandes proviennent de clients qui consultent régulièrement notre site à la recherche de la propriété correspondant à leur idéal. Nous touchons une clientèle disposant fréquemment des liquidités nécessaires à l’acquisition de ce type de biens.

Une remarque intéressante à partager sur votre secteur ?

Camille Bozek : Les transactions menées cette année dans le sud de l’Île-de-France, de 350 000 euros à plusieurs millions d’euros, illustrent parfaitement le marché actuel. Une propriété justement valorisée et en adéquation avec la demande trouve acquéreur, quel que soit le segment de prix auquel elle appartient.

