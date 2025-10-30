Immobilier Ile de France : Des volumes en progression et des prix stables

À fin août 2025, selon les Notaires du Grand Paris, le marché immobilier en Ile-de-France affiche un léger redressement des ventes, porté par les maisons. Les prix se stabilisent globalement avec une légère hausse pour les appartements et un recul modéré pour les maisons.

À fin août 2025, le marché résidentiel en Ile-de-France confirme la tendance observée depuis le printemps : une amélioration des volumes de ventes, mais inférieurs aux niveaux d’avant-crise.

L’essentiel Amélioration des ventes en Île-de-France depuis le printemps 2025, mais toujours en dessous des niveaux d’avant-crise.

33 170 transactions de logements anciens de juin à août 2025 (+11% sur un an ; +8% le mois précédent).

Stabilisation des prix depuis le printemps 2025.

Newsletter MySweetimmo

Une hausse des transactions de 11% sur un an

De juin à août 2025, 33 170 transactions de logements anciens ont été enregistrées en Île-de-France, soit une hausse de 11% sur un an, après celle de 8% constatée le mois dernier. L’activité reste toutefois inférieure de 5% à celle de l’été 2023, traduisant une reprise encore fragile.

La dynamique des ventes observée sur les trois derniers mois connus demeure plus soutenue pour les maisons (+17% en un an) que pour les appartements (+8%), confirmant l’attrait persistant pour les biens offrant davantage d’espace, notamment en Grande Couronne où les ventes de maisons progressent de 18%.

Des prix globalement stabilisés, avec des inflexions sectorielles

L’évolution des prix reste modérée, confirmant la phase de consolidation engagée depuis le printemps. En un an, d’août 2024 à août 2025, les prix des logements anciens en Île-de-France progressent de seulement 0,2%, marquant une quasi-stagnation après plusieurs trimestres de repli.

Les appartements enregistrent une légère hausse de 0,9%, avec des variations modérées selon les territoires : +1,1% à Paris (9 610 €/m2), +0,9% en Petite Couronne et +0,6% en Grande Couronne.

Les prix des maisons, en revanche, accusent encore un faible recul annuel de 1,2%, plus marqué en Petite Couronne (-1,7%) qu’en Grande Couronne (-0,9%). La reprise d’activité n’a pas encore produit d’effet tangible sur les prix de ce segment de marché, bien que la tendance trimestrielle montre un léger redressement (+2,0 % entre mai et août).

Des projections de prix prudentes pour la fin d’année

Les avant-contrats laissent entrevoir une confirmation de la stabilisation, voire un léger repli des prix à l’automne. De septembre à décembre 2025, les prix des appartements pourraient reculer de 0,8% sur l’ensemble de la région. La variation annuelle resterait toutefois positive (+1,0%).

Pour les maisons, la tendance s’annonce analogue avec une baisse de 0,8% sur trois mois, mais une hausse attendue de 1,2 % sur un an à fin décembre, portée par la Grande Couronne (+2,4%).

Le marché résidentiel francilien aborde l’automne dans un équilibre précaire : les volumes se redressent lentement, mais dans un contexte de fortes incertitudes et compte tenu de la prudence des ménages et de la stabilité des taux d’intérêt, l’activité devrait rester modérée dans les prochains mois, de même que les évolutions de prix, sauf amélioration de la situation politique et économique globale.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements