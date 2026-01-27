 Agents immobiliers : Amanda dévoile un nouveau site et un Smartshop 

L’association Amanda se dote d’un nouveau site, d’un Smartshop et fait évoluer son organisation pour renforcer l’accompagnement des agents immobiliers.

Association engagée aux côtés des professionnels de l’immobilier, Amanda poursuit son développement et annonce plusieurs nouveautés structurantes qui verront le jour dans les prochains jours. Nouveau site internet, lancement du Smartshop Amanda et évolution de l’organisation commerciale : autant d’initiatives pensées pour répondre aux attentes d’un marché en pleine mutation.

Newsletter MySweetimmo

Un nouveau site internet plus clair, plus fluide et plus pédagogique

Amanda s’apprête à dévoiler son nouveau site internet, conçu pour offrir une expérience plus intuitive et une lecture plus concrète de la solution. L’objectif est clair : mieux expliquer, mieux démontrer et mieux accompagner les professionnels et les particuliers dans l’utilisation du mandat exclusif partagé à travers une double interface prévue pour les professionnels et le grand public. Ce nouveau site se veut à l’image d’Amanda : accessible, utile et orienté performance pour le professionnel comme pour le particulier.

Le smartshop amanda, une approche sur mesure le la communication

Autre nouveauté majeure : le lancement imminent du Smartshop Amanda. Cet espace permettra aux agences adhérentes et à leurs Animations Locales de choisir et activer les outils de communication pour faire connaitre auprès de leurs clients leur appartenance à l’Association.

Afin de permettre aux agences adhérentes d’accroitre leur impact en matière de communication locale, il est prévu de regrouper les Animations Locales par département dans le courant de l’année.

Un équipe commerciale réorganisée pour plus de proximité terrain

Pour accompagner ces évolutions, Amanda a également repensé son organisation commerciale, afin de renforcer la proximité avec les adhérents et l’efficacité des échanges. L’équipe est désormais structurée autour de :

5 consultants animateurs, chargés d’accompagner les professionnels dans la durée, d’animer les communautés et de favoriser l’adoption des outils ;

4 chargés d’affaires, dédiés à la téléprospection et au développement commercial.

Cette nouvelle organisation permet de mieux répondre aux enjeux du terrain, en combinant expertise, accompagnement et développement.

Amanda recrute pour accompagner sa croissance

Dans le cadre de cette dynamique, Amanda recrute activement des chargés d’affaires. L’association souhaite renforcer ses équipes pour accompagner toujours plus d’agences et de réseaux dans l’optimisation de leurs pratiques commerciales.

Rejoindre Amanda, c’est intégrer une structure en pleine croissance, portée par une vision claire : mettre la technologie au service de l’humain et de la performance immobilière.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements