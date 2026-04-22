Réseau immobilier : ERA lance une campagne sur TF1+pour recruter 750 collaborateurs

ERA Immobilier lance une campagne de recrutement sur la plateforme de streaming TF1+. Le réseau propose 750 postes à pourvoir sur l’ensemble du territoire et entend attirer de nouveaux talents pour accompagner la croissance de ses agences franchisées.

Dans un contexte de reprise du marché immobilier, ERA Immobilier renforce ses équipes et ouvre largement ses recrutements. Négociateurs immobiliers, conseillers, profils en reconversion ou commerciaux expérimentés : le réseau recherche des talents aux parcours variés pour soutenir le développement de ses agences.

Pour maximiser la visibilité de ces opportunités, un film publicitaire dédié sera diffusé à partir du 22 avril sur TF1+.

Newsletter MySweetimmo

Une campagne pour élargir le vivier de candidats

Avec cette initiative, ERA Immobilier souhaite aller au-delà des canaux traditionnels et toucher un public plus large. La campagne vise notamment les personnes en reconversion professionnelle, attirées par un métier dynamique, accessible et évolutif.

Elle s’inscrit dans une stratégie globale de recrutement déjà active, reposant sur des plateformes telles que Welcome to the Jungle et Indeed, ainsi que sur une cinquantaine d’événements organisés partout en France.

À lire aussi Immobilier : Les mandataires confirment leur progression en 2025

Un enjeu clé pour accompagner la croissance du réseau

« Notre ambition est claire : donner à chaque franchisé les moyens de se développer en recrutant les bons talents. Avec près de 750 postes ouverts, nous offrons de réelles opportunités de carrière sur tout le territoire. Cette campagne sur TF1+ nous permet de renforcer encore notre visibilité et d’attirer de nouveaux profils », indique François Gagnon, Président ERA France et ERA Europe.

Un réseau engagé pour l’emploi et la formation

Avec cette campagne nationale, le réseau démontre sa volonté d’investir durablement dans le développement de ses équipes.

« Le réseau accompagne ses franchisés à chaque étape du recrutement, de l’attraction des candidats à leur intégration, grâce notamment à des outils dédiés et des formations », conclut François Gagnon.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements