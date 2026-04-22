Réseau immobilier : ERA lance une campagne sur TF1+pour recruter 750 collaborateurs
ERA Immobilier lance une campagne de recrutement sur la plateforme de streaming TF1+. Le réseau propose 750 postes à pourvoir sur l’ensemble du territoire et entend attirer de nouveaux talents pour accompagner la croissance de ses agences franchisées.
Dans un contexte de reprise du marché immobilier, ERA Immobilier renforce ses équipes et ouvre largement ses recrutements. Négociateurs immobiliers, conseillers, profils en reconversion ou commerciaux expérimentés : le réseau recherche des talents aux parcours variés pour soutenir le développement de ses agences.
Pour maximiser la visibilité de ces opportunités, un film publicitaire dédié sera diffusé à partir du 22 avril sur TF1+.
Une campagne pour élargir le vivier de candidats
Avec cette initiative, ERA Immobilier souhaite aller au-delà des canaux traditionnels et toucher un public plus large. La campagne vise notamment les personnes en reconversion professionnelle, attirées par un métier dynamique, accessible et évolutif.
Elle s’inscrit dans une stratégie globale de recrutement déjà active, reposant sur des plateformes telles que Welcome to the Jungle et Indeed, ainsi que sur une cinquantaine d’événements organisés partout en France.
Un enjeu clé pour accompagner la croissance du réseau
« Notre ambition est claire : donner à chaque franchisé les moyens de se développer en recrutant les bons talents. Avec près de 750 postes ouverts, nous offrons de réelles opportunités de carrière sur tout le territoire. Cette campagne sur TF1+ nous permet de renforcer encore notre visibilité et d’attirer de nouveaux profils », indique François Gagnon, Président ERA France et ERA Europe.
Un réseau engagé pour l’emploi et la formation
Avec cette campagne nationale, le réseau démontre sa volonté d’investir durablement dans le développement de ses équipes.
« Le réseau accompagne ses franchisés à chaque étape du recrutement, de l’attraction des candidats à leur intégration, grâce notamment à des outils dédiés et des formations », conclut François Gagnon.