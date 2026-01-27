Octobre Rose : La Fondation l’Adresse dépasse pour la première fois les 100 000 euros de dons

En octobre 2025, la Fondation l’Adresse a collecté plus de 102 000 euros de dons lors d’Octobre Rose. Un record depuis 2019, au profit de 12 associations.

La Fondation l’Adresse a franchi un cap lors de l’édition 2025 d’Octobre Rose. En un mois, plus de 102 000 euros ont été collectés au profit d’associations soutenant les femmes touchées par le cancer du sein.

Un record de collecte en octobre 2025

Pour la première fois depuis la création de l’opération Octobre Rose, la Fondation l’Adresse a dépassé la barre des 100 000 euros de dons. Au total, 102 068 euros ont été récoltés en octobre 2025, grâce à la mobilisation de l’ensemble du réseau, qui compte désormais 360 agences immobilières.

Comme chaque année depuis 2019, les agences l’Adresse se sont mobilisées durant tout le mois d’octobre pour soutenir les femmes touchées par le cancer du sein. Le principe de l’opération reste inchangé : pour chaque panneau posé, 10 euros sont reversés à une association nationale ou locale engagée auprès des femmes concernées.

Une mobilisation renforcée dans tout le réseau

Au fil des années, l’opération Octobre Rose est devenue un rendez-vous récurrent pour l’ensemble du réseau l’Adresse, mais aussi pour les habitants et commerçants des villes dans lesquelles les agences sont implantées. En 2025, cette dynamique s’est encore renforcée avec l’arrivée de 70 nouvelles agences au sein du réseau.

« Nous sommes très fiers d’avoir atteint ce nouveau record en dépassant la barre symbolique des 100 000 € de dons cette année ! Cette somme inédite a pu être collectée grâce à la très forte mobilisation de l’ensemble des agences, y compris celles qui nous ont rejoints en 2025. Je remercie donc l’ensemble des collaborateurs pour leur implication massive qui confirme les valeurs qui animent notre réseau : solidarité, humanité et générosité », explique Brice Cardi, président de l’Adresse.

Douze associations soutenues, majoritairement locales

Les fonds collectés seront reversés à 12 associations, dont 11 locales et une nationale, engagées dans l’aide et l’accompagnement des femmes atteintes d’un cancer. Ces structures ont été identifiées par les agences l’Adresse de proximité, dans différentes régions.

Parmi les associations soutenues figurent notamment Avacs St Faron 2000 (Seine-et-Marne), Ptite Parenthèse (Var), Kokoon Ensemble Autrement (Vendée), Association Chez Rose (Seine-et-Marne), ONCOSUP (Paris), Maison de la Santé de Prayssac (Lot), Association Iaso (Loire-Atlantique), Kombative (Yvelines), Les Roses du Gard (Gard), Maison Goxaleku (Pyrénées-Atlantiques), Agir Contre La Maladie (Loire-Atlantique) et Rose Up, association nationale.

Plus de 500 000 euros versés depuis 2019

Depuis la création de l’opération en 2019, plus de 500 000 euros de dons ont été versés par la Fondation l’Adresse à des associations nationales ou locales soutenant Octobre Rose. Une progression continue depuis la première édition.

« Lors de la création de la Fondation l’Adresse en 2019, nous avions récolté 20 000 euros… Depuis les dons n’ont cessé d’augmenter pour être, cette année, multipliés par 5 cette année ! Nous sommes très heureux d’avoir atteint le montant cumulé de 500 000 € pour accompagner les femmes touchées par le cancer et leur apporter notre soutien depuis de nombreuses années maintenant », explique Béatrice Favat-Poinsot, présidente de la Fondation l’Adresse.

Pour 2026, le réseau entend poursuivre cette dynamique solidaire. « En 2026, nous continuons à faire vivre cette solidarité qui anime notre réseau au travers de la Fondation et poursuivre notre action auprès des enfants touchés par le cancer avec notre opération en faveur de l’UNAPECLE », conclut Brice Cardi.

