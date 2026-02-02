A vendre à Arcachon : Elégante villa Basco-landaise près des plages

Cette villa Basco-Landaise des années 1960, entièrement rénovée, de 196 m², 7 pièces et 5 chambres, avec une jolie piscine est proposée à la vente par Barnes.

Villa a vendre a Arcachon

© Barnes

Par MySweetImmo , le 2 février 2026, mis à jour le 30 janvier 2026
Cette élégante villa Basco-Landaise des années 1960, entièrement rénovée, est idéalement située au cœur du très recherché quartier des Abatilles à Arcachon, à quelques pas des commerces et des plages.

Une villa pleine de charme

Dès l’entrée, la maison séduit par ses beaux volumes et sa luminosité omniprésente. Le vaste séjour, pensé comme un véritable espace de réception, bénéficie d’un vitrage esprit atelier et de larges ouvertures donnant sur la terrasse.

La cuisine semi-ouverte, élégamment aménagée et entièrement équipée, offre un équilibre subtil entre convivialité et séparation visuelle.

Villa Arcachon
Un intérieur fonctionnel et cosy

Le rez-de-chaussée accueille également une suite indépendante, composée d’un salon intimiste avec cave à vin enterrée, d’une chambre et d’une salle d’eau, idéale pour recevoir famille ou invités en toute autonomie.

À l’étage, l’espace nuit se déploie autour de deux chambres, d’une salle d’eau et d’une suite de caractère comprenant une chambre, un salon avec cheminée arrondie d’époque ouvrant sur un balcon filant, ainsi qu’une salle de bains. Une terrasse complète ce niveau, offrant un espace extérieur supplémentaire.

Villa Arcachon a vendre

À l’extérieur, le jardin arboré, à l’abri des regards, accueille une piscine bordée de sa terrasse, tandis qu’un carport vient parfaire l’ensemble.

Le prix : 1 890 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes.

Par MySweetImmo
