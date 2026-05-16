A vendre à Paris 13e : Appartement familial contemporain

Cet appartement familial et contemporain, de 5 pièces et 3 chambres, situé dans le quartier recherché des Gobelins, dans le 13e arrondissement de Paris, est proposé à la vente par Varenne.

Appartement familial contemporain a vendre a Paris

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© Varenne

Par MySweetImmo , le 16 mai 2026, mis à jour le 15 mai 2026
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Cet appartement familial de 111 m² est situé au 4ᵉ étage avec ascenseur d’une charmante copropriété du XIXᵉ siècle, dans le quartier recherché des Gobelins.

À l’esprit résolument contemporain, cet appartement s’ouvre sur une entrée menant à une vaste pièce de vie traversante, prolongée par une cuisine dinatoire, formant un espace chaleureux et convivial, idéal pour une vie de famille.

Appartement familial contemporain a vendre a Paris

Un dégagement dessert ensuite trois chambres, une salle de bains ainsi que des toilettes séparées, offrant un plan fonctionnel et harmonieux.

Son emplacement recherché, à proximité immédiate des commodités et des transports, son étage élevé avec vue dégagée ainsi que son agencement familial font de ce bien une opportunité rare dans le quartier.

Appartement familial contemporain a vendre a Paris

Le prix : 1 570 000 €. Le contact : Varenne.

Par MySweetImmo
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