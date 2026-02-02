Immobilier en Centre-Val de Loire et Pays de la Loire : L’heure est aux propositions réfléchies

En 2025, le marché patrimonial reste soutenu en Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, mais sans excès. Sylvain James, directeur régional Vallée de la Loire du groupe Patrice Besse, analyse des acheteurs plus rationnels et attentifs au prix.

En 2025, le marché des biens patrimoniaux reste actif en Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, mais dans un climat plus rationnel.

Sylvain James, directeur régional Vallée de la Loire du groupe Patrice Besse, observe une dynamique soutenue, portée par des acheteurs attentifs au juste prix et à la qualité des biens.

Avis d’expert

Quelle est l’évolution du marché sur votre secteur ?

Sylvain James : En 2025, les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire enregistrent une très bonne performance, avec une hausse du nombre de ventes, du chiffre d’affaires et un volume important d’offres et de promesses déjà signées pour 2026. Ces résultats s’expliquent par le positionnement clair du groupe Patrice Besse sur le marché des biens patrimoniaux et par une présence solide et renforcée sur ces territoires depuis plus de quinze ans.

Quel est le profil des acquéreurs ?

Sylvain James : Les acheteurs sont principalement des Parisiens en fin de carrière, à la recherche d’une maison de famille en province, à proximité de Paris. La clientèle étrangère est également présente, attirée par l’art de vivre français. Le Val de Loire, reconnu à l’international, répond pleinement à ces attentes.

Une remarque intéressante à partager sur votre secteur ?

Sylvain James : Cette année, une transaction marquante a été réalisée avec la vente à un couple d’Américains d’un château emblématique, situé sur la route des Joyaux de la Mayenne.

