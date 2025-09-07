Nomination : Clément Depond devient Directeur de l’Agence Loire-Océan de Bouygues Immobilier

Bouygues Immobilier annonce la nomination de Clément Depond au poste de Directeur de l’Agence Loire-Océan, à Nantes, depuis le 1er septembre 2025.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Clément Depond aura pour mission de renforcer le développement de l’Agence Loire-Océan et d’accompagner sa croissance sur la Loire-Atlantique et le nord de la Vendée. Il veillera à la réussite des opérations et à la satisfaction des clients, tout en alignant l’agence sur les ambitions de Bouygues Immobilier en matière de performance et de développement durable.

15 années d’expérience dans la promotion immobilière

Ingénieur de formation, Clément Depond est diplômé de l’ESTP (Grande école d’ingénieurs de la construction) en 2008 et est titulaire d’un Mastère spécialisé en Maîtrise d’Ouvrage et Gestion Immobilière obtenu en 2009. Il capitalise plus de 15 années d’expérience dans la promotion immobilière, avec une expertise affirmée en stratégie de développement foncier.

Un début de carrière chez Bouygues Immobilier

Il débute sa carrière en 2009 chez Bouygues Immobilier, où il pilote durant six ans le développement de projets au sein de l’Agence Île-de-France Nord. Il rejoint ensuite Diagonale, puis Faubourg Immobilier (groupe IDEC), où il prend des responsabilités managériales de portée nationale, renforçant sa vision stratégique et sa capacité à structurer des opérations complexes.

A Nantes depuis 2024, il occupait récemment les fonctions de Directeur du Développement chez Marignan Pays de la Loire, contribuant à définir et déployer la stratégie de croissance régionale.

« Nous nous réjouissons du retour de Clément chez Bouygues Immobilier. Sa vision fine du développement foncier, sa connaissance approfondie du territoire et son expérience du métier de promoteur sont des atouts majeurs pour renforcer notre présence, notamment sur la métropole nantaise et la Côte Atlantique », précise Frédéric Boisset, Directeur Général Adjoint Promotion France Ouest de Bouygues Immobilier.

