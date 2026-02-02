Immobilier Saint-Denis : Un campus de bureaux de 46 000 m² pour le ministère de l’Intérieur

À Saint-Denis, le campus Maxwell livré par VINCI Immobilier accueillera 2 700 agents du ministère de l’Intérieur à partir de 2027, sur un ancien site industriel reconverti.

À Saint-Denis, dans le quartier Pleyel, le ministère de l’Intérieur va regrouper plusieurs de ses services dans un vaste campus de bureaux livré par VINCI Immobilier. Installé sur une ancienne friche industrielle, le site illustre la reconversion de bâtiments existants au service de l’État.

Un ancien site industriel transformé en campus tertiaire

Le campus Maxwell est implanté à Saint-Denis, au sein du quartier Pleyel, dans le périmètre de l’opération d’aménagement Universeine. Livré par VINCI Immobilier, l’ensemble immobilier développe environ 46 000 m² de bureaux répartis entre deux bâtiments neufs et deux édifices existants réhabilités : la Halle Maxwell et le Pavillon Copernic.

Construite en 1903, la Halle Maxwell était à l’origine une centrale électrique. Elle a fait l’objet d’une restructuration complète, avec l’objectif de conserver le bâti existant tout en l’adaptant à de nouveaux usages. L’ensemble du campus s’élève sur sept niveaux et repose sur deux niveaux d’infrastructure.

À terme, le site doit permettre au ministère de l’Intérieur de regrouper ses services sur un même lieu, dans un secteur bien desservi par les transports et en pleine transformation urbaine.

Un site pensé pour changer d’usage, des Jeux aux bureaux

Avant d’accueillir durablement les agents de l’État, le campus Maxwell a connu une première vie temporaire. À l’été 2024, le site a été utilisé pour les Jeux olympiques et paralympiques, avec des hébergements destinés à 5 800 athlètes.

Des espaces de services avaient également été aménagés, comprenant des zones de fitness et de relaxation, un centre d’information ainsi que des services de coiffure et de soins. Une fois cette séquence achevée, le site a été libéré pour permettre son aménagement définitif en campus de bureaux.

À partir de janvier 2027, environ 2 700 agents du ministère de l’Intérieur doivent s’y installer, à l’issue des travaux d’adaptation intérieure menés par l’État.

Architecture, espaces verts et sobriété foncière au cœur du projet

Conçu par l’agence Chaix & Morel et Associés, le campus s’organise autour de la Halle Maxwell, qui constitue le cœur du site. Les bâtiments neufs sont reliés par des cheminements paysagers et intègrent patios, jardins en pleine terre et terrasses végétalisées, pensés pour améliorer le confort de travail.

Le programme propose plus de 30 000 m² de plateaux de bureaux modulables, adaptés aux besoins des services de l’État. Les bâtiments réhabilités accueilleront les services partagés, comme un restaurant d’entreprise, une salle de sport et un auditorium de 120 places.

Sur le plan environnemental, le projet repose sur le recyclage urbain d’une ancienne friche industrielle. Il intègre l’utilisation de matériaux à faible empreinte carbone, comme le béton ultra bas carbone EXEGY© et le bois. Lors de la phase liée aux Jeux, des matériaux de réemploi, tels que des moquettes, carrelages et briques récupérées, ont également été utilisés.

Le campus conserve 18 % de son emprise foncière en pleine terre. Le projet paysager comprend 88 nouveaux arbres et des plantations majoritairement composées d’espèces locales. Des façades végétalisées créent un lien avec les berges de la Seine, complété par des aménagements favorables à la faune, comme des nichoirs et des abris pour chauves-souris et reptiles.

