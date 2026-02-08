MaPrimeRénov’ : Rendez-vous France Rénov’ obligatoire pour une rénovation d’ampleur

Le ministre du Logement Vincent Jeanbrun a annoncé l’obligation d’un rendez-vous personnalisé avec un conseiller France Rénov’ avant toute demande MaPrimeRénov’ pour une rénovation d’ampleur.

Les demandeurs d’aides MaPrimeRénov’ pour une rénovation d’ampleur devront désormais obligatoirement avoir un « rendez-vous personnalisé » avec un conseiller France Rénov’ pour être mieux accompagnés et éviter les fraudes, a annoncé le ministre du Logement Vincent Jeanbrun vendredi.

Rendez-vous obligatoire avec un conseiller France Rénov’

Il avait indiqué jeudi que le dispositif d’aides à la rénovation énergétique des logements serait relancé pour tous les ménages dès la promulgation de la loi de finances 2026, « dans quelques jours« . Il en a détaillé les modalités lors d’un déplacement à Carrières-sous-Poissy (Yvelines), dans un espace conseil France Rénov’.

Pour les projets de rénovation d’ampleur, « un rendez-vous personnalisé avec un conseiller France Rénov’ sera désormais obligatoire avant le dépôt de la demande d’aide MaPrimeRénov’, afin de sécuriser les parcours et garantir la qualité des rénovations financées« , selon un communiqué du ministère du Logement vendredi.

Les règles d’éligibilité et les taux de financement restent inchangés.

France Rénov’ est un service public et compte 614 espaces sur tout le territoire, selon le ministère.

Les rendez-vous pourront avoir lieu en agence, en visio « et probablement même par téléphone si les pièces ont été partagées par mail », précise le cabinet du ministre.

« En rendant obligatoire le passage à l’espace conseil (…) on s’assure que, dès le départ du projet, la réflexion est accompagnée, gratuitement et de bout en bout« , a indiqué Vincent Jeanbrun durant sa visite. « On n’est plus tout seul face à son ordinateur ».

Cette nouvelle contrainte doit aussi permettre de lutter contre la fraude et les « faux dossiers », déposés par « des faux clients avec de fausses entreprises », a expliqué le ministre.

La Répression des fraudes a détecté des manquements graves chez 34% des 1.000 professionnels contrôlés en 2024 au sein du secteur de la rénovation énergétique, cible privilégiée d’escrocs qui tentent de détourner les aides MaPrimeRénov’.

MaPrimeRénov’ relancé après plusieurs mois de suspension

MaPrimeRénov’ avait été restreint aux plus modestes en septembre et suspendu en janvier, faute de budget de l’État.

L’enveloppe prévue pour le dispositif en 2026 est de 3,6 milliards d’euros de crédits de l’État et 500 millions d’euros de certificats d’économie d’énergie (CEE, des aides proposées par les fournisseurs d’énergie).

L’Agence nationale de l’habitat (Anah), qui distribue les aides MaPrimeRénov’, prévoit cette année de financer 150.000 travaux de rénovation isolés (changement de chaudière ou de fenêtres) et 120.000 rénovations globales (68.000 en copropriété et 52.000 logements individuels). Cet objectif est cependant déjà amputé par les 83.000 dossiers suspendus fin 2025.

« Que la France dispose d’un budget va permettre de reprendre l’engagement des dossiers en attente et ainsi permettre aux travaux de débuter« , a salué le ministre vendredi.

