Prix de l’immobilier à Aix-en-Provence : les clés du marché en février 2026

Vous voulez acheter, vendre ou louer à Aix-en-Provence ? Voici les prix de vente, les loyers, les principaux indicateurs du marché et nos conseils au 1er février 2026.

Située dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Aix-en-Provence figure parmi les marchés immobiliers les plus recherchés du sud de la France. Ville universitaire, culturelle et résidentielle, elle combine attractivité patrimoniale, qualité de vie et proximité avec les grands pôles économiques de la région.

Après plusieurs années de forte valorisation, le marché aixois montre aujourd’hui des signes de ralentissement sur le segment des appartements, tandis que celui des maisons conserve une dynamique plus résiliente. Décryptage à partir des derniers chiffres arrêtés au 1er février 2026.

Vous êtes propriétaire à Aix-en-Provence ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?

MySweetImmo vous propose une lecture claire et structurée des tendances du marché immobilier aixois, fondée sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier cher, à forte dimension patrimoniale

À Aix-en-Provence, le prix moyen des appartements s’établit à 5 210 €/m², positionnant la ville parmi les marchés les plus chers de la région. Ce niveau de prix reflète l’attractivité durable du territoire, mais aussi la rareté de l’offre, notamment dans les secteurs les plus prisés.

Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 6 544 €/m², traduisant une valorisation encore plus marquée de ce type de biens, très recherchés par les familles et les acquéreurs à fort pouvoir d’achat. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 5 502 €/m².

Appartements : un marché en phase de correction

Le marché des appartements affiche un net ralentissement. À court terme, les prix reculent de –0,7 % sur un mois et de –2,2 % sur trois mois, confirmant une phase d’ajustement.

Sur un an, la baisse atteint –5,5 %, et la tendance reste négative sur trois ans (–5,1 %). Sur cinq ans, la progression demeure toutefois positive (+4,5 %), traduisant un marché qui corrige après une longue période de forte hausse.

Maisons : une meilleure résistance sur tous les horizons

Le segment des maisons se montre plus solide. À court terme, les prix progressent légèrement (+0,2 % sur un mois, +2,3 % sur trois mois). Sur un an, la hausse atteint +1,4 %, confirmant une dynamique plus favorable que celle des appartements.À moyen terme, un léger repli est observé (–2,3 % sur trois ans), mais la tendance redevient clairement positive sur cinq ans, avec une progression de +9,8 %. La rareté de l’offre continue de soutenir ce segment.

Des écarts de prix marqués selon la typologie des biens

À Aix-en-Provence, la typologie du logement joue un rôle central dans la formation des prix. Les petites surfaces, très recherchées par les étudiants et les investisseurs, affichent des prix élevés au mètre carré, malgré la correction récente.

Les maisons et grands logements familiaux, plus rares, conservent une forte attractivité, portée par une clientèle patrimoniale et résidentielle. Cette segmentation impose une analyse fine de chaque projet, en fonction de l’usage envisagé.

Des loyers élevés, mais des rendements plus contenus

Le marché locatif aixois reste cher. Les appartements se louent en moyenne 18,2 €/m², contre 17,8 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 18,1 €/m².

Ces niveaux de loyers soutiennent l’investissement locatif, mais les rendements demeurent limités, en raison de prix d’acquisition élevés. Le marché s’inscrit clairement dans une logique patrimoniale.

Combien coûte un T2 à Aix-en-Provence ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 5 210 €/m² × 40 m² ≈ 208 400 €

: 5 210 €/m² × 40 m² ≈

Loyer mensuel estimatif : 18,2 €/m² × 40 m² ≈ 728 €

Rendement locatif brut : 4,2 % sur 12 mois.

Un rendement modéré, cohérent avec un marché à forte dimension patrimoniale et à faible risque.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché aixois. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 5,8 % des logements, traduisant une attractivité résidentielle plus que touristique. La part de propriétaires occupants atteint 39 %, indiquant une mobilité résidentielle élevée.

Le revenu médian, établi à 40 157 € (Insee 2023), figure parmi les plus élevés du département, soutenant la capacité d’achat locale malgré des prix élevés.

Les délais de vente moyens s’établissent à 72 jours, contre 86 jours un an plus tôt, traduisant un marché encore relativement fluide.

Les conseils de MySweetimmo Si vous achetez Acheter à Aix-en-Provence relève d’un choix patrimonial de long terme. La correction actuelle sur les appartements peut offrir des opportunités ciblées, à condition de bien sélectionner l’emplacement et la qualité du bien. Si vous vendez Dans un marché plus sélectif, le positionnement au juste prix est essentiel. Les biens de qualité et bien situés continuent de se vendre, tandis que les autres peuvent nécessiter des ajustements. Si vous investissez Les rendements sont limités, mais la solidité du marché aixois et son attractivité durable offrent une sécurité patrimoniale recherchée par de nombreux investisseurs. À retenir. Aix)en-Provence est des marché immobilier parmi les plus chers de la région, à forte dimension patrimoniale. Une correction marquée des prix des appartements. Un marché des maisons plus résilient, porté par la rareté de l’offre. Des rendements locatifs modérés, mais sécurisés sur le long terme.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

