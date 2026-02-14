Prix de l’immobilier à Vannes : les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Vannes ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département du Morbihan, en région Bretagne, Vannes bénéficie d’un fort pouvoir d’attraction, porté par sa proximité avec le golfe du Morbihan, son cadre de vie et son dynamisme démographique. Longtemps soutenu par une demande très active, le marché immobilier vannetais entre aujourd’hui dans une phase de repli mesuré, après plusieurs années de hausse.

Les derniers indicateurs montrent un marché en léger ajustement, avec des baisses de prix sur un an, tant sur les appartements que sur les maisons, dans un contexte de délais de vente qui s’allongent. Analyse détaillée à partir des chiffres arrêtés au 1er février 2026.

Vous êtes propriétaire à Vannes ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier vannetais, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier littoral à prix élevés

À Vannes, le prix moyen des appartements s’établit à 3 811 €/m², un niveau élevé pour une ville de cette taille, reflet de son attractivité résidentielle et touristique.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 3 986 €/m², confirmant une prime pour l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 3 865 €/m², positionnant Vannes parmi les marchés les plus chers de Bretagne.

Appartements : une correction sur un an

Le marché des appartements montre un repli marqué. À court terme, les prix reculent (–1,3 % sur un mois, –2,6 % sur trois mois).

Sur un an, la baisse atteint –3,5 %, et se prolonge à moyen terme (–4,4 % sur trois ans). À plus long terme, la tendance reste toutefois positive (+18,1 % sur cinq ans), traduisant la forte hausse enregistrée après la crise sanitaire.

Maisons : une baisse plus marquée

Le segment des maisons affiche une correction encore plus nette. À court terme, les prix reculent (–0,8 % sur un mois, –3,2 % sur trois mois).

Sur un an, la baisse atteint –8,2 %, confirmant un retournement plus prononcé. À moyen terme, le repli se poursuit (–11,0 % sur trois ans), avant une progression plus modérée à long terme (+6,4 % sur cinq ans).

Des écarts de prix importants selon les secteurs

À Vannes, les écarts de prix restent significatifs selon les quartiers. Les secteurs proches du centre-ville et du littoral conservent des niveaux élevés, tandis que les zones plus éloignées offrent davantage de marges de négociation.

Les maisons restent très recherchées par les ménages en quête de résidence principale ou secondaire, mais les conditions de financement freinent une partie de la demande.

Des loyers soutenus, des rendements modérés

Le marché locatif vannetais affiche des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 14,6 €/m², contre 16,3 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 15,1 €/m².

Rapportés à des prix d’achat élevés, ces niveaux se traduisent par des rendements locatifs modérés, plus proches d’une logique patrimoniale que de rendement pur.

Combien coûte un T2 à Vannes ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 3 811 €/m² × 40 m² ≈ 152 440 €



: 3 811 €/m² × 40 m² ≈ 152 440 € Loyer mensuel estimatif : 14,6 €/m² × 40 m² ≈ 584 €



: 14,6 €/m² × 40 m² ≈ 584 € Rendement locatif brut : 4,6 % sur 12 mois.

Un rendement cohérent avec un marché littoral à forte dimension patrimoniale.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les dynamiques locales.

Les résidences secondaires représentent 6,9 % des logements, traduisant un marché majoritairement résidentiel, mais sous influence touristique. Le taux de logements vacants s’établit à 8,7 %, un niveau modéré.

La part de propriétaires occupants atteint 45 %, reflétant un bon équilibre entre propriétaires et locataires.

Le revenu médian, établi à 35 957 € (Insee 2023), est supérieur à la moyenne nationale.

Les délais de vente moyens s’établissent à 128 jours, contre 94 jours un an plus tôt, signalant un net ralentissement de la fluidité du marché.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

