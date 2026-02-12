Prix de l’immobilier à Nantes : les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Nantes ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire, Nantes s’est imposée au cours des quinze dernières années comme l’une des grandes métropoles les plus attractives de France. Longtemps portée par une forte croissance démographique et économique, la ville traverse aujourd’hui une phase de réajustement immobilier, après un cycle de hausse particulièrement marqué.

Les derniers indicateurs mettent en évidence un marché en net repli sur le moyen terme, aussi bien sur les appartements que sur les maisons. Analyse détaillée à partir des chiffres arrêtés au 1er février 2026.Vous êtes propriétaire à Nantes ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier nantais, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Newsletter MySweetimmo

Un marché immobilier métropolitain à des niveaux de prix élevés

À Nantes, le prix moyen des appartements s’établit à 3 375 €/m², un niveau élevé pour une métropole régionale, bien qu’inférieur à celui observé à Lyon ou Bordeaux.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 4 143 €/m², traduisant une prime pour l’habitat individuel dans un contexte de foncier contraint. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 3 533 €/m², confirmant le positionnement haut de gamme du marché nantais à l’échelle régionale.

À lire aussi Prix de l’immobilier à Toulouse : les clés du marché en février 2026

Appartements : une correction engagée

Le marché des appartements est clairement orienté à la baisse. À court terme, les prix reculent (–0,7 % sur un mois, –2,3 % sur trois mois).

Sur un an, la baisse atteint –2,1 %, et s’accentue nettement à moyen terme (–9,7 % sur trois ans). Sur cinq ans, l’évolution devient franchement négative (–9,3 %), traduisant la fin du cycle haussier observé durant la décennie précédente.

À lire aussi Prix de l’immobilier à Arcachon : les clés du marché en février 2026

Maisons : une baisse plus marquée encore

Le segment des maisons subit une correction plus prononcée. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,2 % sur un mois, –2,4 % sur trois mois).

Sur un an, la baisse atteint –3,6 %, et se creuse à moyen terme (–14,8 % sur trois ans). Sur cinq ans, le recul est net (–12,1 %), illustrant la sensibilité de ce segment aux conditions de financement et aux arbitrages budgétaires des ménages.

Des écarts de prix marqués selon les quartiers

À Nantes, les dynamiques varient fortement selon les secteurs. Les quartiers centraux et bien desservis conservent une meilleure résistance des prix, tandis que certains secteurs périphériques ou très dépendants du marché des maisons connaissent des ajustements plus importants.

Les appartements restent le cœur du marché, mais la demande se montre plus sélective qu’auparavant.

Des loyers stables, des rendements sous pression

Le marché locatif nantais reste relativement stable. Les appartements se louent en moyenne 14,7 €/m², contre 13,8 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 14,5 €/m².

Rapportés à des prix d’achat encore élevés malgré la correction, ces niveaux se traduisent par des rendements locatifs en repli, moins attractifs qu’au cours des années précédentes.

Combien coûte un T2 à Nantes ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 3 375 €/m² × 40 m² ≈ 135 000 €

Loyer mensuel estimatif : 14,7 €/m² × 40 m² ≈ 588 €

Rendement locatif brut : 5,2 % sur 12 mois.

Un rendement devenu plus modéré dans un marché en phase de correction.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les dynamiques du marché nantais.

Le taux de logements vacants s’établit à 5,7 %, traduisant un marché relativement tendu malgré le ralentissement de la demande. La part de propriétaires occupants atteint 37 %, confirmant une forte proportion de locataires.

Le revenu médian, établi à 36 902 € (Insee 2023), est supérieur à la moyenne nationale, cohérent avec le positionnement économique de la métropole.Les délais de vente moyens s’établissent à 70 jours, contre 93 jours un an plus tôt, signalant une amélioration de la fluidité, malgré la baisse des prix.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m²

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements