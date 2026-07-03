Immobilier Monaco : Kretz Real Estate signe deux ventes de plus de 22 M€

Kretz Real Estate réalise deux transactions immobilières de plus de 22 millions d’euros à Monaco. Une opération qui illustre les spécificités du marché ultra-premium où la rareté des biens, la rapidité d’exécution et la qualité du réseau restent déterminantes.

Deux transactions conclues en quelques jours, pour un montant total dépassant 22 millions d’euros ! Kretz Real Estate vient de finaliser la vente de deux appartements situés dans le Carré d’Or de Monaco, l’un des quartiers les plus recherchés de la Principauté. Une opération qui met en lumière les spécificités d’un marché où chaque bien disponible constitue une opportunité rare.

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Deux ventes d’exception conclues en quelques jours dans le Carré d’Or

Les deux biens présentent des profils différents mais recherchés sur le marché monégasque.

Le premier, situé au dernier étage d’un immeuble bourgeois, offre une vue dégagée sur la mer, le port et le circuit du Grand Prix de Formule 1. S’il nécessite une rénovation, il dispose d’un important potentiel de valorisation.

Le second appartement, situé au Riviera Palace, bénéficie d’une vue sur les jardins du Casino et la Méditerranée. Entièrement prêt à être occupé, il répond à une demande soutenue pour des biens immédiatement disponibles.

Les deux opérations sont directement liées : les vendeurs du premier appartement sont devenus les acquéreurs du second. Cette transaction en chaîne a été coordonnée par Élodie Stienlet, spécialiste de l’immobilier de luxe chez Kretz Real Estate à Monaco.

Selon elle, les clients ont découvert l’agence grâce à la série Netflix consacrée à la famille Kretz avant de lui confier leur projet immobilier.

Pourquoi Monaco reste l’un des marchés immobiliers les plus exclusifs au monde

Si Monaco attire une clientèle internationale fortunée, c’est aussi parce que l’offre y demeure extrêmement limitée. Chaque mise en vente peut susciter une forte concurrence entre acquéreurs.

Kretz Real Estate indique que le prix moyen dépasse aujourd’hui 50 000 €/m² dans la Principauté, avec des niveaux pouvant franchir les 100 000 €/m² pour les biens les plus exclusifs. Ces niveaux de prix, communiqués par l’entreprise, confirment le positionnement de Monaco parmi les marchés résidentiels les plus chers au monde.

Dans ce contexte, les délais de décision sont souvent très courts et les opportunités passent fréquemment par des réseaux de clients déjà qualifiés.

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Réseau, off-market et réactivité : les clés des transactions ultra-premium

Au-delà du montant des ventes, cette double opération illustre les mécanismes propres au marché de l’immobilier de prestige. L’agence explique avoir réalisé un travail de mise en relation entre des clients déjà accompagnés, en combinant diffusion classique et commercialisation off-market, tout en coordonnant l’ensemble des intervenants afin de sécuriser les deux ventes dans un calendrier très resserré.

« Monaco est un marché à part, où tout se joue sur la rareté, la réactivité et la qualité du réseau. Cette double transaction illustre notre capacité à accompagner des opérations complexes dans des délais très courts, en apportant à nos clients une lecture précise du marché et un accès à des opportunités ciblées », souligne Alexandre Bruneau, directeur général de Kretz Real Estate.

Ces opérations rappellent que, sur le segment ultra-premium, la réussite d’une transaction repose autant sur la connaissance fine du marché que sur la capacité à mobiliser rapidement vendeurs, acquéreurs et partenaires autour d’une même opération.

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