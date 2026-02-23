Prix de l’immobilier Quimper : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Quimper : prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département du Finistère, en région Bretagne, Quimper est une ville-centre attractive, à la fois administrative, culturelle et résidentielle. Son marché immobilier a bénéficié ces dernières années de l’attrait croissant pour la Bretagne, tout en conservant des niveaux de prix plus accessibles que ceux du littoral.

Vous êtes propriétaire à Quimper ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Quimper, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier attractif, porté par la demande résidentielle

À Quimper, le prix moyen des appartements s’établit à 2 406 €/m², un niveau intermédiaire pour une ville-centre bretonne, qui reste attractif au regard de la qualité de vie et des services offerts.

Sur le segment des maisons, très présentes dans le parc local (47 % des logements), le prix moyen atteint 2 463 €/m², traduisant un marché dynamique, soutenu par la demande des ménages. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 433 €/m², confirmant le positionnement solide du marché quimpérois.

Appartements : une progression mesurée, mais solide sur le long terme

Le marché des appartements affiche une évolution positive. À court terme, les prix progressent de +0,4 % sur un mois et de +3,2 % sur trois mois, traduisant une demande active.Sur un an, la hausse atteint +0,9 %, avant un léger repli sur trois ans (–0,8 %). En revanche, sur cinq ans, la progression est très marquée, avec +32,0 %, illustrant le fort rattrapage opéré par le marché quimpérois depuis la crise sanitaire.

Maisons : un marché très dynamique

Le marché des maisons se distingue par une dynamique nettement plus soutenue. Les prix progressent de +1,5 % sur un mois et de +4,7 % sur trois mois. Sur un an, la hausse atteint +8,9 %, confirmant un fort attrait pour l’habitat individuel.

À moyen et long terme, les indicateurs restent très bien orientés, avec +5,1 % sur trois ans et +27,4 % sur cinq ans, traduisant un marché porteur et relativement tendu.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Quimper, la typologie du logement influence fortement les stratégies d’achat. Les petites surfaces, notamment les T2, sont recherchées par les investisseurs et les jeunes actifs, soutenant les prix des appartements en centre-ville.

Les maisons familiales, nombreuses dans le parc et très demandées, constituent le cœur du marché résidentiel, en particulier dans les quartiers périphériques et résidentiels.

Des loyers modérés dans un marché locatif équilibré

Le marché locatif quimpérois reste relativement abordable. Les appartements se louent en moyenne 12,1 €/m², contre 13,0 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 12,5 €/m².

Avec un taux de vacance limité à 9,4 %, le marché locatif apparaît plus tendu que dans de nombreuses villes comparables, soutenant la stabilité des loyers et la rentabilité des investissements bien situés.

Combien coûte un T2 à Quimper ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 406 €/m² × 40 m² ≈ 96 240 €

: 2 406 €/m² × 40 m² ≈ 96 240 € Loyer mensuel estimatif : 12,1 €/m² × 40 m² ≈ 484 €

: 12,1 €/m² × 40 m² ≈ 484 € Rendement locatif brut : 6,0 % sur 12 mois.

Un rendement cohérent avec un marché dynamique, porté par une demande locative relativement soutenue.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché quimpérois. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 3,0 % des logements, confirmant un marché essentiellement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 55 %, traduisant un fort ancrage résidentiel.

Le revenu médian, établi à 33 921 € (Insee 2023), apparaît en adéquation avec les niveaux de prix observés, soutenant la solvabilité locale.

Les délais de vente moyens s’établissent à 51 jours, contre 40 jours un an plus tôt, signalant un léger allongement, mais un marché qui reste fluide.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Quimper offre encore des opportunités intéressantes, mais la dynamique actuelle invite à la réactivité, en particulier sur le segment des maisons. Si vous vendez. Dans un marché porteur, les biens bien situés et correctement valorisés trouvent preneur rapidement, malgré un léger allongement des délais. Si vous investissez. La demande locative est soutenue et les rendements restent attractifs, notamment sur les petites surfaces bien placées.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².







