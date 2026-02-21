Prix de l’immobilier Compiègne : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Compiègne ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département de l’Oise, en région Hauts-de-France, Compiègne bénéficie d’une position stratégique entre Paris et les grands pôles économiques du nord de la France. Ville universitaire et résidentielle, elle attire des ménages franciliens en quête de prix plus accessibles, ainsi que des investisseurs à la recherche de rendements solides.

Vous êtes propriétaire à Compiègne ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier compiégnois, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Newsletter MySweetimmo

Un marché immobilier accessible aux portes de l’Île-de-France

À Compiègne, le prix moyen des appartements s’établit à 2 242 €/m², un niveau encore modéré au regard de la proximité de l’Île-de-France.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 3 015 €/m², traduisant une prime plus marquée pour l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 408 €/m², confirmant le positionnement intermédiaire du marché compiégnois.

À lire aussi Prix de l’immobilier Chantilly : Les clés du marché en février 2026

Appartements : un marché en repli sur un an

Le marché des appartements présente des évolutions contrastées. À court terme, les prix progressent (+1,2 % sur un mois), mais reculent sur trois mois (–2,7 %).

Sur un an, la baisse atteint –1,8 %, et s’accentue à moyen terme (–8,4 % sur trois ans). Sur cinq ans, la tendance devient négative (–3,7 %), traduisant une correction plus marquée que dans certaines villes comparables.

À lire aussi Prix de l’immobilier Senlis : Les clés du marché en février 2026

Maisons : une meilleure résistance

Le segment des maisons affiche une trajectoire plus stable. À court terme, les prix sont quasi inchangés (–0,2 % sur un mois, +1,1 % sur trois mois).

Sur un an, l’évolution reste positive (+0,7 %), avant un léger repli à moyen terme (–4,3 % sur trois ans). Sur cinq ans, la tendance est légèrement négative (–1,3 %), traduisant un marché moins spéculatif.

Des écarts de prix selon les quartiers

À Compiègne, les disparités restent marquées selon les secteurs. Les quartiers centraux et bien desservis conservent une meilleure tenue des prix, tandis que certaines zones plus périphériques concentrent davantage de biens à la vente.

Les appartements attirent principalement les investisseurs et les primo-accédants, tandis que les maisons répondent à une demande familiale plus ciblée.

Des loyers élevés et des rendements attractifs

Le marché locatif compiégnois affiche des loyers soutenus. Les appartements se louent en moyenne 14,4 €/m², contre 15,7 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 14,7 €/m².Rapportés à des prix d’achat encore contenus, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs attractifs, supérieurs à ceux de nombreuses villes de taille comparable.

Combien coûte un T2 à Compiègne ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 242 €/m² × 40 m² ≈ 89 680 €

: 2 242 €/m² × 40 m² ≈ 89 680 € Loyer mensuel estimatif : 14,4 €/m² × 40 m² ≈ 576 €

: 14,4 €/m² × 40 m² ≈ 576 € Rendement locatif brut : 7,7 % sur 12 mois.

Un rendement élevé, cohérent avec un marché accessible et une demande locative soutenue.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage utile sur le fonctionnement du marché local. Les résidences secondaires représentent 1,7 % des logements, confirmant un marché quasi exclusivement résidentiel. Le taux de logements vacants s’établit à 6,6 %, un niveau modéré.

La part de propriétaires occupants atteint 35 %, traduisant une forte présence locative.

Le revenu médian, établi à 30 795 € (Insee 2023), est proche de la moyenne nationale, soutenant une demande régulière.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².





Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements