Prix de l’immobilier Brest : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Brest : prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département du Finistère, en région Bretagne, Brest est une grande ville universitaire, portuaire et militaire, au profil économique singulier. Longtemps caractérisé par des prix très modérés, son marché immobilier a connu ces dernières années un rattrapage progressif, tout en restant parmi les plus accessibles des grandes villes françaises.

Vous êtes propriétaire à Brest ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Brest, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier encore très accessible pour une grande ville

À Brest, le prix moyen des appartements s’établit à 2 438 €/m², un niveau particulièrement attractif pour une ville de près de 140 000 habitants. Cette accessibilité soutient une demande active, notamment de la part des primo-accédants et des investisseurs.

Sur le segment des maisons, plus rares dans le tissu urbain, le prix moyen atteint 2 539 €/m², traduisant une valorisation légèrement supérieure. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 462 €/m², confirmant le positionnement compétitif du marché brestois.

Appartements : une progression modérée et régulière

Le marché des appartements affiche une évolution globalement stable. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,6 % sur un mois, –0,4 % sur trois mois), traduisant un ajustement ponctuel.

Sur un an, la hausse atteint +1,8 %, tandis que la progression se poursuit sur le moyen et long terme, avec +1,9 % sur trois ans et +19,9 % sur cinq ans. Ces évolutions confirment un rattrapage progressif, sans tension excessive.

Maisons : une dynamique plus soutenue sur un an

Le marché des maisons affiche une trajectoire plus dynamique à court et moyen terme. Les prix progressent de +0,3 % sur un mois et de +2,1 % sur trois mois. Sur un an, la hausse atteint +8,2 %, traduisant un intérêt marqué pour l’habitat individuel.

À moyen terme, les prix restent quasi stables (–0,5 % sur trois ans), avant une progression plus nette sur cinq ans (+16,5 %). Ces évolutions illustrent un marché porté par une offre limitée et une demande constante.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Brest, la typologie du logement joue un rôle central dans les stratégies d’achat. Les petites surfaces, notamment les T2, sont particulièrement recherchées par les investisseurs, soutenues par une importante population étudiante et militaire.

Les maisons, plus rares (25 % du parc), attirent une clientèle résidentielle prête à investir davantage pour bénéficier d’espace et de confort, notamment dans les quartiers périphériques.

Des loyers modérés dans un marché locatif tendu

Le marché locatif brestois reste accessible. Les appartements se louent en moyenne 12,6 €/m², contre 11,6 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 12,3 €/m².

Avec un taux de vacance limité à 6,8 %, le marché locatif apparaît relativement tendu, soutenant la stabilité des loyers et la sécurisation des investissements bien situés.

Combien coûte un T2 à Brest ?

Pour offrir une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 438 €/m² × 40 m² ≈ 97 520 €

: 2 438 €/m² × 40 m² ≈ 97 520 € Loyer mensuel estimatif : 12,6 €/m² × 40 m² ≈ 504 €

: 12,6 €/m² × 40 m² ≈ 504 € Rendement locatif brut : 6,2 % sur 12 mois.

Un rendement attractif pour une grande ville universitaire, dans un marché locatif bien orienté.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché brestois. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 3,5 % des logements, confirmant un marché essentiellement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 43 %, traduisant une forte mobilité résidentielle.

Le revenu médian, établi à 31 853 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés.

Les délais de vente moyens s’établissent à 39 jours, contre 62 jours un an plus tôt, signalant une accélération des transactions et un marché plus fluide.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Brest reste l’une des grandes villes les plus accessibles de France. Les niveaux de prix permettent encore d’acheter sans pression excessive, tout en bénéficiant d’un potentiel de valorisation à moyen terme. Si vous vendez. Dans un marché fluide, les biens bien situés et correctement valorisés trouvent preneur rapidement, notamment sur le segment des appartements. Si vous investissez. Les rendements locatifs sont attractifs, soutenus par une forte demande étudiante et institutionnelle, et par une vacance très limitée.



Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Par MySweetImmo

