Immobilier Roquefort-les-Pins : Un haras et sa maison de maître à vendre 24 millions d’euros

À Roquefort-les-Pins, ce domaine équestre de 24 hectares qui associe haras professionnel, maison de maître est à vendre 24 millions d’euros par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty.

À Roquefort-les-Pins, entre Cannes, Nice et Monaco, ce domaine équestre conjugue infrastructures dédiées à l’entraînement et cadre de vie provençal.

Situé à proximité des principaux axes de la Côte d’Azur, tout en restant à l’écart de l’agitation urbaine, il accueille un haras professionnel et une vaste maison de maître. Il est à vendre 24 millions d’euros par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty.

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Un domaine équestre de 24 hectares sur la Côte d’Azur

Installé sur près de 24 hectares attenants à un massif forestier, le haras de Roquefort-les-Pins est un véritable havre de paix, avec des infrastructures modernes et des installations haut de gamme pour les chevaux et leurs cavaliers.

Entouré de nombreux chemins de promenade, il bénéficie d’un cadre particulièrement privilégié pour la pratique équestre.

Des installations conçues pour l’entraînement de haut niveau

Les équipements équestres occupent une place centrale sur la propriété. Le domaine comprend notamment une carrière de 6 500 m² en sable BORD SOL, un manège couvert de 40 x 20 mètres ainsi qu’une piste de galop d’environ 400 mètres.

S’ajoutent également un rond de longe, un rond d’Avencour et un marcheur pour six chevaux. L’ensemble est complété par 38 boxes, plusieurs paddocks, des selleries et différents espaces dédiés aux soins et à l’organisation quotidienne du haras.

Les infrastructures ont été pensées pour permettre un entraînement régulier dans de bonnes conditions tout au long de l’année, avec des équipements adaptés à la préparation sportive et au bien-être des chevaux.

Le haras de Roquefort-les-Pins s’est d’ailleurs forgé une réputation en France et à l’international, accueillant une clientèle exigeante ainsi que des cavaliers venant s’entraîner entre les grandes compétitions.

Une maison de maître provençale au cœur de la propriété

Au centre de ce domaine équestre de prestige, la maison de maître développe environ 700 m². Construite en pierre de taille, elle reprend les codes de l’architecture provençale avec de vastes espaces ouverts sur les jardins.

La maison comprend un triple salon, une salle à manger tournée vers l’extérieur, une cuisine et un bureau, ainsi que cinq chambres. Plusieurs espaces annexes viennent compléter l’ensemble, parmi lesquels un salon d’été, une salle à manger extérieure, un atelier d’artiste avec terrasse panoramique, une salle de sport et deux studios indépendants.

À l’extérieur, les jardins paysagers accueillent une piscine chauffée de 15 mètres, un jacuzzi à débordement et un pool house avec cuisine d’été. Un espace sécurisé destiné aux enfants ainsi qu’une petite ferme ont également été aménagés.

Garages, stationnements et équipements techniques complètent enfin cette propriété atypique de la Côte d’Azur concue pour les passionnés d’équitation.

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