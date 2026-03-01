Immobilier Paris 16ᵉ : Les acquéreurs reviennent avec les prix stables

Le marché immobilier du 16ᵉ arrondissement reste dynamique dans le Village d’Auteuil et à Passy. Appartements familiaux haussmanniens, prix stables et clientèle française et internationale soutiennent ces secteurs prisés.

Depuis le début d’année, le marché du 16e autour du Village d’Auteuil et jusqu’à Passy est particulièrement dynamique, porté par un renouveau des acquéreurs avec de nouveaux projets qui se mettent en route. Le sud de l’arrondissement est en revanche toujours un peu au ralenti.

« Au niveau des prix, ils sont maintenant stables depuis plusieurs mois, la légère baisse que nous avions observée en 2025 est terminée mais sans pour autant laisser place à une remontée des prix », indique Elizabeth d’assigny, Directrice de l’agence Vaneau Auteuil – Passy.

Les appartements familiaux en tête des recherches

La majorité des clients sont des familles françaises à la recherche de grands appartements haussmanniens, en étage élevé avec ascenseur, 3 ou 4 chambres. Nous avons par exemple vendu récemment un bien typique du Village d’Auteuil, un bel appartement familial 3 chambres, 5e étage ascenseur, vendu rapidement à une famille française qui habitait déjà le quartier à environ 12 000 €/m2.

« Nous notons aussi la présence accrue de clients étrangers, notamment libanais autour de Passy et européens à proximité du Jardin du Ranelagh », conclut Elizabeth d’assigny.

