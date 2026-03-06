Crédit immobilier : Les taux continuent de remonter en février

En février, selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA, le taux moyen des crédits immobiliers s’est établi à 3.25 % contre 3,20 % en janvier. Encore une hausse !

Avec une hausse de 5 pdb en février, le taux moyen des crédits immobiliers s'affiche, selon l'Observatoire Crédit Logement / CSA, à 3.25 %.

Poursuite de la hausse du taux moyen

Après une reprise de la hausse dès septembre 2025, le taux avait atteint 3.16 % en fin d’année. Depuis début 2026, la hausse se renforce : + 4 pdb en janvier 2026 et + 5 pdb en février.

La tendance haussière semble donc solide, même si un effort « commercial » de certaines banques peut s’observer avec le retour du printemps et le renouveau saisonnier de la demande : mais cet effort devrait rester « sélectif », afin d’éviter l’engrangement de risques de défaut, la prudence occupant une place de plus en plus large dans la stratégie des établissements distributeurs.

Car les banques réajustent leurs barèmes pour répondre à la dégradation de leur environnement. Après un semestre d’hésitation, sans évolution des taux de refinancement BCE, les banques ont relevé les taux des prêts à 25 ans de 20 pdb depuis juin 2025 et ceux à 20 ans de 18 pdb, alors que les taux des prêts à 15 ans n’ont progressé que de 10 pdb.

Niveau record pour la durée moyenne

En février 2026, la durée moyenne des prêts accordés était de 252 mois, 264 mois pour l’accession dans le neuf et 266 mois pour l’accession dans l’ancien.

La durée moyenne des crédits octroyés se maintient sur les plus longs jamais observés. Les banques s’efforcent encore d’atténuer les conséquences de la remontée rapide du coût des opérations financées qui pèse de plus en plus lourdement sur les capacités d’emprunt des candidats à un achat immobilier, alors que les évolutions des taux des crédits ne permettent plus d’alléger le poids des charges de remboursement des emprunts.

Progression du montant moyen emprunté

Avec le ralentissement de l’inflation et la dégradation du pouvoir d’achat, les revenus des emprunteurs sont en léger recul, – 0.5 % en glissement annuel (GA) depuis le début 2026, après une hausse de 2.4 % en 2025.

Le coût des opérations, poussé par la hausse des prix des logements, confirme une augmentation rapide, avec + 4.3 % en GA depuis le début 2026 après + 4.8 % en 2025. Le coût relatif progresse donc aussi rapidement : 4.2 années de revenus en février 2026, contre 4 années de revenus il y a un an à la même époque.

Quant au niveau de l’apport personnel, il augmente de 1.6 % en GA depuis le début 2026, après une baisse de 3.0 % en 2025. Mais comme les coûts des opérations progressent, les acheteurs doivent emprunter plus, ce qui se traduit par un montant moyen de crédit contracté en progression de 5.3 % en GA depuis le début de 2026, après + 7.7 % en 2025.

Dans ce contexte l’indicateur de solvabilité de la demande ne parvient pas à se redresser suffisamment pour compenser la chute des mois précédents, en dépit du niveau élevé des durées des prêts accordés.

Atterrissage de la reprise du marché

Le regain de dynamisme de l’activité constaté depuis début 2025 s’essouffle progressivement. Car l’environnement est peu favorable, du point de vue de la solvabilité des candidats à l’achat (dégradation du marché de l’emploi, augmentation des prix des logements) et du cadre politicoéconomique des marchés immobiliers.

Déjà le 2nd semestre 2025 avait dû composer avec un affaiblissement de la production de crédits et du nombre de prêts accordés. Début 2026, l’atterrissage de la reprise se poursuit.

Le rythme de progression de l’activité est très inférieur à celui du début 2025 : avec en GA à fin février, + 12.1 % pour la production de crédits mesurée en niveau trimestriel glissant, (contre + 43.3 % en février 2025). Et + 25.4 % pour le nombre de prêts accordés (contre + 37.0 % il y a un an).

Cependant, en niveau annuel glissant, la production de crédits reste bien orientée, en progression de 25.4 % en GA. Comme d’ailleurs le nombre de prêts accordés en augmentation de 33.4 % en année glissante en février 2026 (contre + 51.4 % en avril dernier, au point haut de la reprise).

