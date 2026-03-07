A vendre à Rouen : Maison bourgeoise à Mont-Saint-Aignan

Cette élégante maison bourgeoise de 9 pièces, 7 chambres et 339 m², est proposée à la vente par Barnes.

Par MySweetImmo , le 7 mars 2026, mis à jour le 6 mars 2026
Cette élégante maison bourgeoise datant de 1909, est située à quelques minutes à pied de la gare de Rouen, dans le quartier très recherché de Saint-André à Mont-Saint-Aignan. 

Une maison bourgeoise bien placée

Nichée au cœur d’un jardin clos et arboré de 1 160 m², la propriété offre un cadre de vie privilégié, entre quiétude résidentielle et proximité immédiate du centre-ville de Rouen.

Dès l’entrée, les volumes généreux et les éléments d’époque soigneusement préservés confèrent à la demeure une atmosphère raffinée. Les pièces de réception, baignées de lumière, déploient de belles hauteurs sous plafond et des détails architecturaux qui témoignent du prestige des maisons bourgeoises du début du XXᵉ siècle.

La cuisine indépendante, tournée vers le jardin, prolonge naturellement les espaces de vie et invite à profiter pleinement de cet écrin de verdure. Un bureau disposant d’un accès privatif complète ce niveau, idéal pour l’exercice d’une profession libérale.

Les étages accueillent six chambres, trois salles de bains, un dressing ainsi qu’un espace sauna, composant un univers familial à la fois confortable et confidentiel.

La maison bénéficie également d’un sous-sol complet comprenant cave, buanderie, espace dédié au sport et nombreux rangements.

Une annexe indépendante complète le bien

À l’extérieur, une annexe indépendante renforce le potentiel de la propriété : deux garages, un carport ainsi qu’un studio locatif offrent des perspectives d’usage ou de valorisation patrimoniale supplémentaires.

Le prix : 1 200 000 €. Le DPE : E. Le contact : Barnes.

