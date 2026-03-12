Prix de l’immobilier La Seyne-sur-Mer : les clés du marché en février 2026
Le point complet sur le marché immobilier à La Seyne-sur-Mer: prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.
Située dans le Var, la commune compte 62 987 habitants. Les résidences secondaires représentent 10,2 % du parc, le taux de vacance atteint 9,4 % et les propriétaires occupants constituent 32 % des ménages. Le revenu médian annuel s’élève à 31 644 €. Le délai moyen de vente est de 53 jours.
Vous êtes propriétaire à La Seyne-sur-Mer ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à La Seyne-sur-Mer, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.
Un marché immobilier structuré par un écart de 890 €/m²
Le prix moyen des appartements s’établit à 3 400 €/m². Le prix moyen des maisons atteint 4 290 €/m². Le différentiel entre habitat collectif et individuel ressort à 890 €/m².
Appartements : +7,0 % sur un an
Sur un mois, les prix des appartements reculent de –0,2 %. Sur trois mois, la variation atteint +1,4 %. Sur un an, les valeurs progressent de +7,0 %. À moyen terme, l’évolution cumulée ressort à +5,3 % sur trois ans et à +22,6 % sur cinq ans.
Maisons : +1,1 % sur un an
Les prix des maisons progressent de +0,4 % sur un mois et de +1,8 % sur trois mois. Sur un an, la variation atteint +1,1 %. Sur trois ans, l’évolution cumulée ressort à +3,7 %, tandis que sur cinq ans, elle atteint +12,1 %.
Des écarts de prix selon la typologie des biens
Avec un différentiel de 890 €/m² entre appartements et maisons, la typologie du bien constitue un facteur structurant du niveau de prix observé à La Seyne-sur-Mer. Au sein de chaque segment, les variations au mètre carré dépendent de la surface, de l’emplacement et des caractéristiques propres au bien.
Des loyers à 17,2 €/m², pour un rendement moyen de 5,6 %
Les appartements se louent en moyenne 15,8 €/m², contre 20,0 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen s’établit à 17,2 €/m². Le rendement locatif brut ressort à 5,6 % pour les appartements comme pour les maisons, soit 5,6 % en moyenne. Le taux de vacance de 9,4 % constitue un paramètre à intégrer dans l’analyse locative.
Combien coûte un T2 à La Seyne-sur-Mer ?
Pour faciliter la comparaison, MySweetImmo retient un bien « standard » de type T2 de 40 m². Au prix moyen de 3 400 €/m² pour un appartement, l’acquisition d’un T2 de 40 m² représente un budget estimatif de 136 000 €. Sur la base d’un loyer moyen de 15,8 €/m², le loyer mensuel estimatif atteint 632 €. Le rendement locatif brut s’établit à 5,6 % sur douze mois.
Structure du parc et contexte socio-économique
Les résidences secondaires représentent 10,2 % du parc immobilier. Le taux de vacance s’établit à 9,4 %. Les propriétaires occupants constituent 32 % des ménages. Le revenu médian annuel de 31 644 € (Insee) est à mettre en perspective avec un prix moyen de 3 689 €/m². La durée moyenne de commercialisation ressort à 53 jours.
Les conseils de MySweetImmo
Si vous achetez. Les évolutions sur un an diffèrent selon la typologie, avec +7,0 % pour les appartements et +1,1 % pour les maisons. L’analyse précise du segment ciblé reste déterminante.
Si vous vendez. Les évolutions cumulées sur cinq ans (+22,6 % pour les appartements et +12,1 % pour les maisons) doivent être intégrées dans la stratégie de fixation du prix.
Si vous investissez. Les rendements locatifs bruts de 5,6 % constituent un élément structurant de l’analyse, en tenant compte d’un taux de vacance de 9,4 %.
Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².