Immobilier Mornant : Jérémy Clausel ouvre une agence Nestenn dans sa commune

Jérémy Clausel, 31 ans, agent immobilier depuis 11 ans, ouvre une agence immobilière Nestenn dans sa commune, à Mornant, dans le Rhône, avec la volonté d’accompagner ses habitants avec exigence et proximité.

Nestenn ouvre une agence à Mornant, dans le Rhône. Cette nouvelle adresse marque une étape supplémentaire dans le déploiement du réseau à l’échelle nationale.

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Jérémy Clausel : un engagement au cœur de sa commune

À la tête de cette nouvelle agence, Jérémy Clausel, 31 ans, agent immobilier depuis 11 ans. Originaire de Mornant où il réside depuis toujours, il exerce depuis le début de sa carrière dans le secteur sud-ouest lyonnais, développant ainsi une connaissance fine des dynamiques et des réalités locales.

Formé aux métiers de l’immobilier, il a progressivement évolué jusqu’à devenir responsable d’agence. Aujourd’hui, il choisit d’ouvrir sa propre structure au sein du réseau Nestenn, avec la volonté d’accompagner les habitants de sa commune avec exigence et proximité.

« Exercer dans ma commune natale a toujours eu une signification particulière pour moi : accompagner mes clients là où j’ai grandi crée un lien fort et une vraie responsabilité sur un secteur que je maîtrise parfaitement. L’immobilier est avant tout un métier de relation, de confiance et d’engagement. Chaque projet est unique, souvent chargé d’émotion et faire partie intégrante de ces étapes de vie est ce qui m’anime chaque jour », précise Jérémy Clausel, directeur de l’agence Nestenn de Mornant.

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Une ouverture qui s’inscrit dans la dynamique nationale du réseau

Cette nouvelle implantation illustre la stratégie de développement du groupe Nestenn, qui poursuit son ambition de renforcer sa présence partout en France, aussi bien dans les grandes métropoles que dans les communes à taille humaine.

Avec cette nouvelle agence à Mornant, le groupe confirme sa volonté d’être au plus près des bassins de vie. Pour cela, le groupe s’appuie sur des professionnels expérimentés, connaissant parfaitement leur secteur et leur territoire, afin de proposer un accompagnement de proximité pour chaque projet immobilier.

« Notre ambition est de consolider notre présence sur l’ensemble du territoire, grâce à des entrepreneurs engagés et profondément ancrés dans leur territoire, capables d’allier connaissance fine des marchés locaux et puissance d’un réseau national », précise Delphine Rouxel, présidente et co-fondatrice du groupe Nestenn.

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