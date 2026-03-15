Prix de l’immobilier Argenteuil : Les clés du marché en février 2026
Le point complet sur le marché immobilier à Argenteuil: prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.
Située dans le Val-d’Oise, Argenteuil compte 111 038 habitants. Les résidences secondaires représentent 0,9 % du parc, le taux de vacance atteint 7,1 % et les propriétaires occupants constituent 32 % des ménages. Le revenu médian annuel s’élève à 27 525 €. Le délai moyen de vente est de 45 jours.
Vous êtes propriétaire à Argenteuil ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?
MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Argenteuil, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.
Un marché immobilier marqué par un écart limité entre les segments
Le prix moyen des appartements s’établit à 3 152 €/m². Le prix moyen des maisons atteint 3 201 €/m². L’écart entre habitat collectif et individuel ressort à 49 €/m².
Appartements : –5,3 % sur un an
Sur un mois, les prix des appartements progressent de +0,8 %. Sur trois mois, la hausse atteint +0,9 %. Sur un an, les valeurs reculent de –5,3 %. À moyen terme, l’évolution cumulée ressort à –10,0 % sur trois ans et à –6,2 % sur cinq ans.
Maisons : +3,4 % sur un an
Les prix des maisons reculent de –0,8 % sur un mois et de –2,0 % sur trois mois. Sur un an, la variation atteint +3,4 %. Sur trois ans, l’évolution cumulée ressort à –2,7 %, tandis que sur cinq ans, elle atteint –2,0 %.
Des écarts de prix selon la typologie des biens
Avec un différentiel de 49 €/m² entre appartements et maisons, le marché argenteuillais présente des niveaux de prix comparables entre les deux segments. Au sein de chaque catégorie, les écarts de prix au mètre carré dépendent de la surface, de la localisation et des caractéristiques propres au bien.
Des loyers à 20,0 €/m² et des rendements proches de 7,6 %
Les appartements se louent en moyenne 19,4 €/m², contre 21,1 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen s’établit à 20,0 €/m². Le rendement locatif brut ressort à 7,4 % pour les appartements et à 7,9 % pour les maisons, soit 7,6 % en moyenne. Le taux de vacance de 7,1 % constitue un paramètre à intégrer dans l’analyse locative.
Combien coûte un T2 à Argenteuil ?
Pour faciliter la comparaison, MySweetImmo retient un bien « standard » de type T2 de 40 m². Au prix moyen de 3 152 €/m² pour un appartement, l’acquisition d’un T2 de 40 m² représente un budget estimatif de 126 080 €. Sur la base d’un loyer moyen de 19,4 €/m², le loyer mensuel estimatif atteint 776 €. Le rendement locatif brut s’établit à 7,4 % sur douze mois.
Structure du parc et contexte socio-économique
Les résidences secondaires représentent 0,9 % du parc immobilier. Le taux de vacance s’établit à 7,1 %. Les propriétaires occupants constituent 32 % des ménages. Le revenu médian annuel de 27 525 € (Insee) est à mettre en perspective avec un prix moyen de 3 169 €/m². La durée moyenne de commercialisation ressort à 45 jours.
Les conseils de MySweetImmo
Si vous achetez. Les évolutions diffèrent selon la typologie, avec –5,3 % sur un an pour les appartements et +3,4 % pour les maisons. L’analyse précise du segment ciblé reste déterminante.
Si vous vendez. Les évolutions cumulées sur trois ans (–10,0 % pour les appartements et –2,7 % pour les maisons) doivent être intégrées dans la stratégie de fixation du prix.
Si vous investissez. Les rendements locatifs bruts compris entre 7,4 % et 7,9 % constituent un élément structurant de l’analyse, en tenant compte d’un taux de vacance de 7,1 %.
Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².