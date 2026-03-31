Portail immobilier : SeLoger augmente ses investissements publicitaires de 30 % au printemps
SeLoger lance une campagne nationale et augmente ses investissements de 30 %. Anaïs Lesueur, directrice marketing, vise plus de contacts pour les professionnels.
- SeLoger a lancé le 29 mars 2026 une nouvelle campagne multicanale autour de la signature « Vous êtes au bon endroit ».
- SeLoger annonce une hausse de 30 % de ses investissements médias en 2026 par rapport à 2025 pour soutenir la saison de printemps. Le dispositif prévoit une diffusion en TV nationale jusqu’au 19 avril et plus de 125 millions de contacts estimés sur les 25-49 ans
- SeLoger affirme disposer de plus d’un million d’annonces et de l’outil d’estimation numéro 1, qu’il présente comme des atouts pour les professionnels.
SeLoger a lancé le 29 mars une nouvelle campagne nationale avec la signature « Vous êtes au bon endroit ». Dans un marché en reprise, le portail augmente ses investissements médias de 30 % pour capter davantage de porteurs de projet et générer plus de contacts pour les professionnels.
Une campagne pour réaffirmer la puissance de sa marque et de ses fonctionnalités
Dans cette campagne, SeLoger met en avant plusieurs fonctionnalités de son application, comme la recherche par points d’intérêt, les alertes ou encore l’estimation d’un bien. Elle indique aussi proposer plus d’un million d’annonces en France et disposer d’un outil d’estimation présenté comme numéro 1.
Avec cette nouvelle communication, SeLoger cherche surtout à se rendre plus visible auprès du grand public au moment où les projets immobiliers redémarrent.
Des situations du quotidien pour déclencher un projet
La campagne met en scène des situations de la vie courante, parfois décalées, qui illustrent la manière dont un projet immobilier peut naître.
À travers ces séquences, SeLoger souligne que chaque moment de vie peut devenir un déclencheur. L’application est présentée comme un outil permettant de passer rapidement de l’idée à la recherche concrète.
Le portail met également en avant ses principales fonctionnalités, comme la recherche par points d’intérêt, les alertes ou l’estimation, ainsi que son volume d’annonces, annoncé à plus d’un million en France.
Un plan média renforcé pour soutenir l’activité des professionnels
SeLoger accompagne cette campagne d’un renforcement de ses investissements publicitaires. La plateforme annonce une hausse de 30 % de ses dépenses médias en 2026 par rapport à l’année précédente.
Le dispositif combine une couverture nationale et des activations locales. Il prévoit notamment une présence en télévision jusqu’au 19 avril, plus de 125 millions de contacts estimés sur les 25-49 ans et un écran premium sur TF1 lors du match France-Colombie.
En local, 90 vagues de communication sont annoncées. L’objectif est de soutenir la visibilité des annonces et de générer davantage de contacts pour les professionnels de l’immobilier.
Transformer la visibilité en opportunités commerciales
Au-delà de la notoriété, SeLoger assume un objectif opérationnel : attirer davantage de porteurs de projet et les orienter vers ses clients et partenaires.
La plateforme met en avant la complémentarité entre sa puissance de diffusion et ses outils pour favoriser la mise en relation entre particuliers et professionnels.
« Dans un marché qui redémarre, investir dans la marque, c’est s’ancrer dans l’esprit des Français au moment où leurs projets se déclenchent. Avec cette campagne, SeLoger capte l’attention des porteurs de projet à un moment charnière de l’année en convertissant cette audience en opportunités concrètes pour les professionnels », souligne Anaïs Lesueur, directrice marketing de SeLoger.