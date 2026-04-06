A vendre à Anglet : Charmante maison des années 20

Cette charmante maison de 4 chambres et 160 m², rénovée en 2019, avec une dépendance de 50 m², dont un studio de 25 m², et un ravissant bassin de 3 x 3 mètres, est proposée à la vente par Barnes.

Cette charmante maison des années 20 est située à Anglet aux portes de Biarritz. Entièrement rénovée en 2019, cette propriété d’environ 160 m², complétée par une dépendance de 50 m², séduit par son cachet préservé et son atmosphère chaleureuse.

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Une maison accueillante

Le rez-de-chaussée s’organise autour d’un salon lumineux avec poêle à bois et d’une cuisine américaine ouverte, prolongés par le jardin exposé plein Sud, véritable havre de paix sans vis-à-vis.

À l’étage, l’espace nuit offre trois chambres, dont une avec salle de bains complète, ainsi qu’un bureau pouvant aisément devenir une quatrième chambre. Le dernier niveau accueille une vaste pièce sous les toits d’environ 40 m², pensée comme un espace de vie indépendant avec chambre, salle d’eau et coin détente.

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Un joli bassin extérieur

À l’extérieur, le jardin intimiste accueille un bassin de 3 x 3 mètres, idéal pour profiter des beaux jours dans un cadre calme et ensoleillé.

La dépendance propose un studio indépendant avec mezzanine, parfait pour recevoir ou envisager un usage locatif, ainsi qu’un garage. Plusieurs stationnements extérieurs et un abri-voitures complètent ce bien.

Le prix : 1 680 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes

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