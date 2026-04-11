Immobilier neuf : Interconstruction rembourse votre crédit pendant un an

Interconstruction lance une nouvelle opération pour relancer l’accession à la propriété. Le promoteur rembourse jusqu’à un an de crédit immobilier aux acquéreurs. Une initiative qui vise directement le principal frein des ménages : le financement.

Dans un marché immobilier encore marqué par le ralentissement des transactions, les promoteurs cherchent de nouveaux leviers pour convaincre. Interconstruction fait le pari du financement, en lançant une campagne commerciale centrée sur un geste concret : rembourser une année de crédit immobilier aux acquéreurs.

L’opération, déployée jusqu’au 13 juillet vise clairement à lever l’un des principaux freins à l’achat : le coût du crédit.

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Un coup de pouce ciblé sur le financement

Le principe est simple : pour toute acquisition éligible, le promoteur rembourse 12 mensualités de crédit immobilier (hors assurance), après la livraison du logement.

Le remboursement prend la forme de virements mensuels, calculés sur la base de la mensualité réelle de l’emprunt, avec un plafond qui varie selon le prix du bien.

Dans le détail :

jusqu’à 900 € par mois pour un bien entre 200 000 et 300 000 €

jusqu’à 1 500 € entre 300 000 et 400 000 €

jusqu’à 2 000 € entre 400 000 et 600 000 €

jusqu’à 2 500 € entre 600 000 et 800 000 €

jusqu’à 3 000 € au-delà de 800 000 €

Soit une économie pouvant atteindre 36 000 € pour les acquéreurs les plus aisés.

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Une offre limitée et ciblée

Cette campagne reste toutefois encadrée. Elle est réservée aux 50 premiers acquéreurs remplissant les conditions d’éligibilité, et exclut les logements vendus en Bail Réel Solidaire (BRS).

Autre point à noter : les biens de moins de 200 000 € ne sont pas concernés par l’opération.

L’ensemble des programmes Interconstruction est en revanche éligible, y compris les futurs lancements, notamment à Clichy et Massy.

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Une stratégie dans un marché attentiste

Avec cette nouvelle campagne, Interconstruction s’inscrit dans une logique déjà éprouvée : proposer des offres commerciales marquantes pour relancer la demande. Le groupe avait déjà communiqué avec des dispositifs comme « un appartement acheté, un appartement à gagner » ou encore «30 000 € de cashback».

Cette fois, le promoteur cible directement le levier du financement, devenu central dans les décisions d’achat. « Une nouvelle fois, chez Interconstruction, nous décidons de soutenir l’accès à la propriété autrement. Cette nouvelle campagne vise à aider les accédants sur le point le plus sensible, le financement. Avec une économie pouvant aller jusqu’à 36 000 €, nous espérons inciter les porteurs de projet à passer le cap de l’accession », souligne Antoine Guillorit, directeur stratégique d’Interconstructi

Dans un contexte où les délais de décision s’allongent et où les acheteurs hésitent davantage, ce type d’incitation pourrait faire la différence… à condition de rentrer dans les critères et d’arriver parmi les premiers.

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